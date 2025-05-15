وزير النقل يتفقد خط السكة الحديد في شمال سيناء (صور)

تفقد كل من الفريق كامل الوزير وزير النقل واللواء خالد مجاور محافظ محافظة شمال سيناء خط السكة الحديد الواصل بين مدن العريش وبئر العبد وطابا.

زيارة وزير النقل إلي محافظة شمال سيناء

وكان اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء استقبل اليوم الخميس الفريق كامل الوزير وزير النقل لتفقد أعمال إنشاء خط السكة الحديد الواصل من مدينة بئر العبد مرورا بمدينة العريش إلى طابا.

وكان محافظ شمال سيناء استقبل الأيام الماضية وفد من وزارة النقل برئاسة كل من السيد اللواء مهندس ماجد عبد الحميد نائب وزير النقل للنقل البري، والمهندس وجدي رضوان نائب وزير النقل للسكك الحديدية، وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بشأن استكمال إنشاء خط السكة الحديد من بئر العبد إلى العريش ومن العريش إلي طابا ليصل إجمالي طول خط السكة الحديد إلى ٥٠٠كم من القنطرة شرق حتى طابا.

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