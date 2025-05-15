وزير التموين يستعرض موقف السلع الاستراتيجية داخل المجمعات الاستهلاكية قبل العيد

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا اليوم الخميس، مع رئيسي شركتي "النيل" و"الإسكندرية" للمجمعات الاستهلاكية، لمتابعة خطة التطوير وموقف توافر السلع.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على تطوير منظومة المجمعات الاستهلاكية وتعزيز دورها في توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.

حضر الاجتماع اللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين، والدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وأحمد كمال، معاون الوزير لشؤون المشروعات والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، بالإضافة إلى اللواء إيهاب عبد الرحمن، رئيس مجلس إدارة شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، واللواء أشرف عزت، رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، والمحاسب يوسف علي حسين، العضو المنتدب التنفيذي لشركة النيل، واللواء عصام زهران، العضو المنتدب التنفيذي لشركة الإسكندرية.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزير موقف توافر السلع الأساسية والاستراتيجية داخل المجمعات الاستهلاكية، ومدة كفاية المخزون المتاح، كما اطّلع على الخطط المقدمة من الشركتين لتطوير الفروع من حيث البنية التحتية، ونظم العرض والتخزين، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد الوزير على أهمية الدور المحوري الذي تقوم به شركات المجمعات الاستهلاكية في دعم منظومة الحماية الاجتماعية، مشددًا على ضرورة الالتزام بضوابط الجودة وتكثيف طرح السلع بأسعار عادلة تتناسب مع احتياجات المواطنين.

ووجّه الوزير بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير المستهدفة ضمن الخطط الموضوعة، مع تعزيز التنسيق بين الشركة القابضة والشركات التابعة، لضمان استقرار الأسواق وتلبية متطلبات المواطنين بشكل فعّال.

من جانبهم، أكد الحضور التزامهم الكامل بتنفيذ توجيهات الوزارة، واستعرضوا التحديات التي تواجه عمل الشركات حاليًا، بالإضافة إلى خطط التطوير الجاري تنفيذها، مشيرين إلى توافر السلع بكميات كافية، ووجود مخزون استراتيجي يغطي احتياجات السوق لعدة أشهر.

وتأتي هذه الاجتماعات الدورية في إطار المتابعة المستمرة التي تنفذها وزارة التموين لضمان كفاءة الأداء، وجودة الخدمة، وانتظام العمل داخل المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية.

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