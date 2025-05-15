مناقشة ديوان مساجد المحروسة للشاعر أشرف البنا ببيت السناري

ينظم بيت السناري، التابع لمكتبة الإسكندرية، ندوة ثقافية لمناقشة ديوان "مساجد المحروسة" للشاعر أشرف البنا، وذلك يوم الأربعاء الموافق 21 مايو 2025، السادسة مساء، بمقر البيت في حي السيدة زينب بالقاهرة.

ومن المقرر أن تركز الندوة على البنية الفنية للنصوص والأساليب الجمالية التي وظفها الشاعر في بناء رؤيته الشعرية في ديوانه "مساجد المحروسة"، إلى جانب استعراض الخلفيات التاريخية والبعد التراثي للمساجد التي تناولها الديوان. فالديوان يُعد تجربة شعرية تستلهم الطابع العمراني والروحي لمدينة القاهرة، حيث يرصد الشاعر من خلال قصائده الجماليات المعمارية والروحانية للمساجد التاريخية، معتمدًا على لغة شعرية رصينة تمزج بين البعد الجمالي والتأمل الفكري، وتمنح المكان أبعادًا دلالية تتجاوز حدود الوصف إلى أفق التأمل في الهوية والتاريخ.

ويتخلل الندوة فقرة فنية مع الموسيقار الدكتور هاني الحمزاوي، ويناقش الديوان كل من: الدكتور طارق منصور، أستاذ التاريخ بكلية الآداب، جامعة عين شمس، ومحمد عليوة، أستاذ الأدب المقارن بكلية دار العلوم، جامعة القاهرة، والشاعرة نورا جويدة، والشاعر محمد جاويش وتدير الندوة الأديبة غادة صلاح الدين.

تأتي الندوة في إطار حرص بيت السناري على دعم المشهد الثقافي والأدبي، وإتاحة الفرصة للجمهور للتفاعل مع الأعمال الإبداعية ومبدعيها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.