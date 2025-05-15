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رياضة

الكاف يعاقب الحكم التشادي الهادي علاو بسبب واقعة محمد هاني

الحكم مع محمد هاني
الحكم مع محمد هاني

كشفت تقارير صحفية عن قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) بإيقاف الحكم التشادي الهادي علاو محمد لأجل غير مسمى. 

إيقاف الحكم التشادي علاو محمد 

وأوضحت التقارير أن اللقطات التلفزيونية أظهرت أن الحكم دفع مدافع الأهلي محمد هاني في الصدر خلال مباراة دوري أبطال إفريقيا ضد الهلال السوداني في القاهرة.

وتابعت: لم يكن الأهلي راضيًا عن هذا التصرف وقدم شكوى ضد الحكم استجاب لها الاتحاد الأفريقي وقرر معاقبة الحكم.

ويستعد النادي الأهلي لإعلان تنصيب خوسيه ريفيرو مدربا للفريق خلفا للسويسري مارسيل كولر. 

 

ووصل خوسيه ريفيرو مدرب الأهلي المحتمل إلى القاهرة صباح اليوم استعدادا للاتفاق على قيادة النادي الأهلي لمدة موسمين. 

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس تدريباته اليوم على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي بعد غد السبت ضمن منافسات الدوري الممتاز. 

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة قوية أمام البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة السابعة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والبنك الأهلي يوم السبت المقبل الموافق 17 من شهر مايو الجاري في تمام الساعة 8 مساء ضمن منافسات الجولة السابعة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

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الاتحاد الإفريقي لكرة الاتحاد الافريقي لكرة القدم دوري أبطال أفريقيا شكوى الأهلي لهلال موس محمد هاني

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