الخميس 06 مارس 2025
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صحة ومرأة

طريقة عمل الكريم كراميل، تحلية خفيفة بعد الفطار

كريم كراميل
كريم كراميل

طريقة عمل الكريم كراميل، من طرق عمل الحلويات التي يمكنها أن تدخل السعادة لقلوب أفراد أسرتك، كما أنها من الحلويات المغذية، فكل مكونات الكريم كراميل المصنوع في البيت مفيدة، فهي تتكون من اللبن والبيض، كما أن طريقة عملها سهلة.
 

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وطريقة عمل الكريم كراميل، تصلح لتقدميها لأفراد أسرتك أو لضيوفك خلال السهرات والعزومات.

وتعتمد طريقة عمل الكريم كراميل في البيت، من خلال خلط البيض واللبن والسكر، وهي من الطرق المغذية واللذيذة، وعالية القيمة الغذائية، والتي يمكنك صنعها لأسرتك بكل سهولة.


طريقة عمل الكريم كراميل بالشوكولاتة

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل الكريم كراميل في البيت بكل خطواته، بالشوكولاتة وبالقهوة، لتقدميها لأفراد أسرتك خلال الإجازات.

كريم كراميل بالشوكولاتة
كريم كراميل بالشوكولاتة



مكونات عمل الكريم كراميل بالشوكولاتة
600 مللي حليب بالكاكاو
علبة حليب مكثف محلي قليل الدسم
100 جرام سكر
6 بيضات
2 بياض بيض
2/1 1 ملعقة صغيرة مستخلص الفانيليا

لتحضير الكراميل:
300 جرام سكر
1250 ملليلتر ماء

 

طريقة عمل الكريم كراميل بالشوكولاتة:
يغلي الحليب مع الحليب المكثف المحلي ثم يضاف السكر ويقلب حتي يذوب بالكامل ثم يرفع من علي النار.

يضاف الحليب الساخن إلى البيض وبياض البيض المخفوق وتضاف خلاصة الفانيليا وتخلط جيدا.

 

طريقة عمل الكراميل:
يغلي الماء والسكر على نار متوسطة الحرارة ويقلب الخليط برفق حتي يكتسب لون الكراميل.
يصب الكراميل الساخن في أوعية صغيرة أو أكواب الكاسترد وعلي الفور تلف لتغطية القاعدة والجوانب بالتساوي.
يصب خليط الكريمة في الأوعية الصغيرة أو أكواب الكاسترد , توضع الأكواب في صينية خبز تحتوي علي ماء ساخن يصل الي منتصف جوانب الأكواب.

 

طريقة عمل الكريم كراميل بالقهوة
 

كريم كراميل القهوة
كريم كراميل القهوة

مدة التحضير 10 دقيقة، مدة الطهي 55 دقيقة

مقادير الكريم كراميل بالقهوة
مكونات الكراميل:
1/2 كوب سكر
ملعقة كبيرة ماء

مكونات عمل كريمة القهوة:
2 كوب لبن
1/4 كوب قهوة سريعة الذوبان جاهزة
3 بيضات
1/4 كوب سكر
1/4 ملعقة صغيرة حبهان مطحون
1/4 ملعقة صغيرة قرفة
1/4 ملعقة صغيرة جنزبيل
رشة جوزة الطيب
كريمة مخفوقة للتزيين

 

خطوات تحضير الكريم كراميل بالقهوة

يكرمل السكر مع الماء إلى أن يصبح ذهبي اللون، ثم يصب في قوالب الفرن.
تغلى القهوة مع البهارات كي تأخذ النكهة، ثم يضاف لها الحليب والسكر ويقلب الكل جيدًا.
يخفق البيض جيدا ثم يؤخذ مقدار من الحليب بالقهوة الساخن، ويضاف لمزيج البيض ويقلب.
يسكب المزيج على باقي الحليب الساخن، ويقلب الكل جيدًا.


يفرغ فوق طبقة الكراميل بالقوالب.
ترص القوالب بحمام مائي ساخن، ثم تخبز في فرن متوسط مدة 40 دقيقة.
تترك لتبرد تمامًا 6 ساعات على الأقل قبل التقديم، ثم تزين بالكريمة المخفوقة.

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