الأكاديمية العربية يشارك في منتدى الدوحة حول "الأسرة والتغيرات الكبرى"

شاركت الأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري في منتدى السياسات الإقليمي العربي الأول حول إعلان الدوحة: “الأسرة والتغيرات الكبرى المعاصرة”، والذي نظمته دولة قطر ممثلة في معهد الدوحة الدولي للأسرة، بالتنسيق مع مندوبية قطر في القاهرة، وبالتعاون مع جامعة الدول العربية.

الدكتور إسماعيل عبد الغفار يؤكد أهمية التعاون الإقليمي لحماية الأسرة وتعزيز دور الشباب

جاء ذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والشيخة الدكتورة حصة آل ثاني أستاذ مساعد بجامعة قطر، والسفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، والأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والسفير طارق علي فرج الأنصاري، سفير دولة قطر بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، والسفير طلال المطيري، سفير دولة الكويت بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة، والسفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي،في كلمتها أن هذا المنتدى يأتي استكمالًا لمسار مهم بدأ بالشراكة بين معهد الدوحة الدولي للأسرة وجامعة الدول العربية، لما تمثله الأسرة من مكون أساسي في معادلة الاستقرار والتنمية، مشيرة إلى الحاجة لتعاون إقليمي حقيقي ومشاركة واسعة من الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات الإعلامية لتشكيل جبهة عربية موحدة تدافع عن الأسرة، فضلًا عن سياسات اجتماعية تراعي خصوصية الأسرة العربية وظروفها.

وأكدت الدكتورة هيفاء أبو غزالة بأن المنتدى يُعد من الفعاليات الهامة وفرصة قيمة لتبادل الأفكار والنقاشات بين ممثلي الحكومات والخبراء من مختلف دول المنطقة. وأضافت أن المنتدى ناقش التحديات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية التي تواجه الأسر العربية، وكيفية استجابة السياسات لهذه التحديات، بالإضافة إلى التوصيات المتعلقة بالاتجاهات الكبرى المعاصرة الواردة في إعلان الدوحة، والتي شملت: الأسرة والتغيرات التكنولوجية، الأسرة والتغيرات الديموغرافية، الأسرة والهجرة والتمدن العمراني، والأسرة والتغيرات المناخية، مع التأكيد على تعزيز دور الشباب في تطوير السياسات الاجتماعية والأسرية في المنطقة.

من جانبه، قال الدكتور إسماعيل عبد الغفار ان هذا المنتدى الهام يعكس التزامنا بدعم الجهود التى تهدف إلى تعزيز مكانة الأسرة في مجتمعاتنا. فالأسرة هي الأساس في بناء المجتمعات، وهي أول من يتأثر بالتغيرات الكبيرة التي تحدث في العالم وان مشاركة طلاب الأكاديمية تؤكد حرص الأكاديمية على التواجد فى منصات لتدريب وبناء قدرات الشباب العربي، ومناقشة القضايا المجتمعية الهامة حتى يكونوا عناصر فعالة في بناء مجتمعاتهم.

فإن تمكين الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة هو الطريق الأمثل لبناء مستقبل أفضل.

وقال سفير دولة قطر بالقاهرة، إن المنتدى يعد منصة حوارية رفيعة تُعزز التكامل بين صناع السياسات والباحثين والممارسين، وتهيئ الأرضية اللازمة لبناء سياسات أسرية مدروسة، تستند إلى المعرفة الدقيقة، والتجارب الميدانية الناجحة، والتعاون المؤسسي الفعال.

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