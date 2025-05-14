الأربعاء 14 مايو 2025
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محافظات

ضبط منشأة لتعبئة وتغليف المستلزمات الطبية بدون ترخيص في المنوفية

ضبط منشأة لتعبئة
ضبط منشأة لتعبئة وتغليف المستلزمات الطبية بدون ترخيص

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمنشآت الصناعية والتجارية ومواصلة جهود ضبط المخالفين والتصدي لأي ممارسات تهدد صحة وسلامة المواطنين.

وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، واصلت مباحث تموين المنوفية بالتنسيق مع الجهات المعنية جهودها في تنفيذ خطط الرقابة الميدانية وإحكام السيطرة على الأسواق.

ونجحت الحملات في ضبط كيان صناعي مخالف بمركز ومدينة تلا تخصص في تعبئة وتغليف المستلزمات الطبية يفتقر تمامًا لأي تراخيص قانونية أو اشتراطات صحية وأمن صناعي واستخدام علامات تجارية وهمية لشركات أدوية بهدف تضليل المستهلكين وطرح منتجات مجهولة المصدر بالأسواق.

المضبوطات المتحفظ عليها بالمنشأة

وقد أسفرت الحملة عن: ضبط خط إنتاج متكامل مكون من 4 ماكينات تغليف وتعبئة وطباعة، وضبط 73 ألف قفاز طبي غير معقم كان معدًا للتعبئة وضبط 16 ألف قفاز طبي مدوّن باسم شركة دون الحصول على التصاريح اللازمة، وضبط 2000 كرتونة فارغة تحمل علامات تجارية وهمية  تمهيدًا لاستخدامها في عمليات التغليف، وتم التحفظ على جميع المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد محافظ المنوفية مواصلة شن الحملات التفتيشية والضربات الاستباقية للمخالفين وأنه لن يسمح بأي تهاون في مواجهة كافة صور الفساد والغش التجاري تحقيقًا للصالح العام.

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إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المنشآت الصناعية المنوفية مباحث تموين المنوفية مدينة تلا

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