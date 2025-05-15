قبل مواجهة مصر الليلة، أرقام مثيرة لمنتخب المغرب بأمم أفريقيا للشباب

يدخل منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة بقيادة مديره الفني أسامة نبيه، اليوم الخميس، مواجهة من العيار الثقيل، أمام نظيره المغربي، في نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا للشباب، المقامة في مصر، وتختتم منافساتها يوم الأحد المقبل 18 مايو الجاري.

أرقام منتخب المغرب قبل مواجهة مصر

وكانت القرعة أوقعت منتخب المغرب في المجموعة الثانية بالدور الأول، حيث تربع على قمة ترتيبها برصيد 7 نقاط، عقب فوزه 3-2 على كينيا، و3-1 على تونس.

بينما تعادل سلبيا مع نيجيريا، ليواجه منتخب سيراليون في دور الثمانية، ويفوز عليه 1-0 بعد اللجوء للوقت الإضافي، حاجزا مقعده في نهائيات المونديال رسميا.

ويتصدر حسام الصادق قائمة أكثر لاعبي منتخب المغرب صناعة للفرص بالبطولة برصيد 11 فرصة.

بينما أطلق الفريق 22 تسديدة على المرمى، وهو أعلى رقم بين جميع المنتخبات المتأهلة إلى قبل النهائي.

ويتمتع منتخب المغرب بأفضل معدل تحويل للتسديدات بين المنتخبات الأربعة الصاعدة للمونديال.

وأكمل لاعبو المغرب 1334 تمريرة خلال مسيرتهم بالبطولة، ليحتلوا المركز الثاني بعد جنوب أفريقيا، في حين تصدروا عدد التمريرات العرضية الناجحة برصيد 14 تمريرة.

منتخب مصر يتخطى غانا بصعوبة

وحقق منتخب مصر للشباب فوزا ثمينا على نظيره منتخب غانا بركلات الترجيح 5-4، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، في اللقاء الذي جمعهما الإثنين الماضي بستاد السويس الجديد في ربع نهائي أمم أفريقيا للشباب.

الفوز أهل منتخب مصر للشباب لمواجهة نظيره المغربي في نصف نهائي البطولة.

منتخب المغرب للشباب، فيتو

موعد مباراة مصر والمغرب والقناة الناقلة

تنطلق صافرة مباراة منتخب مصر أمام منتخب المغرب في التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة والسعودية.

فيما تقام مباراة نيجيريا أمام جنوب أفريقيا في المواجهة الثانية بالدور نصف النهائي في تمام السادسة مساء على ستاد هيئة قناة السويس.

موعد مباراة نهائي أمم أفريقيا للشباب

وتقام مباراة نهائي أمم أفريقيا للشباب يوم 18 مايو الجاري بستاد القاهرة الدولي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.