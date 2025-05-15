الخميس 15 مايو 2025
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أخبار مصر

وزيرة التضامن تتفقد تجديدات مؤسسة الفتيات بالعجوزة

وزارة التضامن الاجتماعي،فيتو
وزارة التضامن الاجتماعي،فيتو

تفقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي التجديدات التي تنفذها الوزارة في مؤسسة الفتيات بالعجوزة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة " حياة كريمة".

وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على تفقد المطابخ داخل المؤسسة التي قامت مؤسسة "حياة  كريمة" بتجديدها بما يليق بالفتيات، حيث اطلعت على كافة الخامات والأدوات المستخدمة داخلها بما يضمن الحفاظ على سلامة الفتيات.

وتناولت الدكتورة مايا مرسي الإفطار مع الفتيات في أجواء سادها البهجة والسرور من جانب الفتيات، كما حرصت على الاستماع لمطالب كل فتاة بمفردها، والعمل على تلبية كافة المطالب وتذليل أي عقبات تواجههن، موجهة بالعمل على إراحة الفتيات وتوفير كافة السبل التي تضمن الحياة الكريمة لهن.

ورافق وزيرة التضامن الاجتماعي خلال جولتها التفقدية الدكتورة عهود وافي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام،  دينا الصيرفي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولى والعلاقات والاتفاقات الدولية،  هشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي،  رامي عباس مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للعلاقات العامة والمراسم، والأستاذ وائل عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية،  رانيا عزت رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزيرة،  إمام فوزي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة.

جدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي تنفذ حزمة من الأنشطة التثقيفية والرياضية والترفيهية في مؤسسة الفتيات بالعجوزة، وذلك إنطلاقا من دور الوزارة في توفير كافة أوجه الرعاية لأبناء مصر بدور الرعاية.

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