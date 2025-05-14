السيسي يصدق على تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الابتدائية

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 19 مكرر (ب)، الصادر في 13 مايو 2025، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 15 لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015، بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.

ونصت المادة 10 الفقرة الأولى والثانية من القانون رقم 93 لسنة 2015، بـإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.

وجاء في المادة 10 فقرتين أولى وثانية "يستبدل مسمى محكمة شمال أسيوط الابتدائية بمسمى محكمة أسيوط الابتدائية أينما ورد فى هذا القانون أو أي قانون آخر، وتختص هذه المحكمة بدوائر (مركز أسيوط - مركز الفتح - مركز أبنوب - مركز منفلوط - مركز القوصية - مركز ديروط).

وتنشأ محكمة جنوب أسيوط الابتدائية، ويكون مقرها مدينة أسيوط، وتختص بدوائر (قسم أول أسيوط، قسم ثان أسيوط، مركز أبو تيج، مركز صدفا، مركز الغنايم، مركز ساحل سليم، مركز البدارى).





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