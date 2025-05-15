تأهل نوران جوهر وعلي فرج وهانيا الحمامي لنصف نهائي بطولة العالم للإسكواش

الاسكواش، تأهل لاعبو منتخب مصر علي فرج ونوران جوهر وهانيا الحمامي للدور نصف النهائي لبطولة العالم للإسكواش 2024-2025 المقامة في شيكاغو، الولايات المتحدة الأمريكية ليقتربا خطوة جديدة من تحقيق اللقب.

تأهل هانيا الحمامي للدور نصف النهائي لبطولة العالم للإسكواش

وفازت هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة -المصنفة الثالثة عالميًا- على ندى عباس - المصنفة الرابعة عشر عالميًا، في مباراة دور ربع النهائي بنتيجة 3-0، بواقع أشواط 11-6، 11-5، 12-10، في مباراة استغرقت 41 دقيقة.

تأهل علي فرج للدور نصف النهائي لبطولة العالم للإسكواش

وفي منافسات الرجال، تغلب علي فرج لاعب وادي دجلة -المصنف الثاني عالميًا- على منافسه طارق مؤمن - المصنف السادس عالميًا- بنتيجة 3-0، بواقع أشواط 11-8، 11-8، 11-4 في مباراة استغرقت 35 دقيقة.

ومن المقرر أن يواجه علي فرج منافسه دياجو الياس، المصنف الثالث عالميًا، في نصف نهائي البطولة يوم 16 مايو، كما ستواجه هانيا الحمامي منافستها نوران جوهر، المصنفة الأولى عالميًا.

جدير بالذكر أن بطولة العالم للإسكواش بأمريكا 2025 تُعد من أهم البطولات العالمية في رياضة الإسكواش، حيث تجمع نخبة من أفضل اللاعبين واللاعبات من مختلف أنحاء العالم، بإجمالي جوائز مالية تبلغ 635 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وتُقام البطولة في مدينة شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 9 إلى 17 مايو.

ويشارك في البطولة 39 لاعبًا ولاعبة من مصر، ويتنافسون على اللقب الأغلى في أجندة الاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش.

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