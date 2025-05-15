خبير تربوي يكشف مميزات وتحديات إدراج مادة الذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية

علق الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس التربوي، على قرار توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بشأن إدراج مادة الذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية.

مميزات وتحديات إدراج مادة الذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية

وكشف الخبير التربوي أهم مميزات إدراج الذكاء الاصطناعي كمادة أساسية في المناهج الدراسية وتحدياته.

وقال: “يمثل تدريس الذكاء الاصطناعي كمادة أساسية في المدارس أمرا بالغ الأهمية لتحديث العملية التعليمية، فنحن نعيش عصر الذكاء الاصطناعي وخلال السنوات القليلة القادمة سيتم توصيف الشخص الأمي ليس في ضوء افتقاره لمهارات القراءة والكتابة أو في ضوء عدم إتقانه مهارات الحاسب الآلي، ولكن في ضوء افتقاده مهارات التعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويحقق تدريس الذكاء الاصطناعي في مراحل التعليم ما قبل الجامعى في المدارس العديد من المميزات”.

وأشار إلى أنه هذه المميزات تشمل:

.اتساقه مع أنماط تفكير الأطفال والشباب حاليا وميلهم نحو استخدام الأجهزة الرقمية.

. ضمان توظيف الأطفال والشباب الأجهزة الرقمية في التعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي المفيدة بدلا من تضييع وقتهم عليها في الألعاب أو تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي عديمة الفائدة.

. تمكين الأطفال من إتقان المهارات الرقمية في سن مبكر وهي أحد مهارات القرن الواحد والعشرين.

.تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الأطفال في مصر في تعلم الذكاء الاصطناعي باعتباره مادة أساسية في التعليم الإلزامي.

.تعليم الذكاء الاصطناعي في سن مبكرة يفيد في تكوين اتجاهات إيجابية لدى الطلاب نحو التعليم بصفة عامة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا بصفة خاصة.

. توفير وقت الطالب في البحث عن المعلومات المتصلة بالمواد الدراسية المختلفة من خلال بحثه في الذكاء الاصطناعي.

.إعداد أجيال من الطلاب المصريين لا يقلون في إتقانهم مهارات الذكاء الاصطناعي عن نظرائهم في الدول المتقدمة.

. تعلم تقنيات الذكاء الاصطناعي يحل بعض المشكلات في المدارس مثل عجز المعلمين أو صعوبات المناهج والمقررات إذ يمكن أن ييسر لهم الذكاء الاصطناعي هذه المشكلات ويمكنهم من فهم المواد. الدراسية المختلفة مهما كانت صعوبتها بدون وجود معلم.

.إتاحة فرص أكبر لاكتشاف طلاب لديهم ميول وقدرات على البرمجة.

.تدريس مادة الذكاء الاصطناعي تعني إعداد الطلاب لسوق العمل من ناحية، ولاستكمال دراستهم الجامعية فيه من ناحية أخرى.

. يفيد الذكاء الاصطناعي في تعليم الطلاب طرق التفكير المختلفة واكتساب المهارات اللغوية المختلفة.

وأشار إلى أن تحديات تدريس الذكاء الاصطناعي تتمثل في:

.تحديد الصف الدراسي الذي سيتم فيه بدء تدريس الذكاء الاصطناعي كمادة أساسية حيث في الصفوف الدراسية الأولى من التعليم لا بد من تشكيل قدرات الطفل الأساسية في القراءة والكتابة والحساب ثم بعد ذلك يتم إدخال المقررات الأخرى.

. تحديد كيفية إدخال هذه المادة في الصفوف الدراسية هل سيتم إدخالها بشكل تدريجي على طلاب صف معين ثم يستمر معهم في كل سنة، أما سيتم تطبيقها على كل الصفوف في نفس الوقت بشكل متواز.

.الحذر من تحول تدريس المادة إلى شكل نظري فقط قائم على الحفظ والتلقين دون توظيفه بشكل فعلي في الواقع.

.توفير المعلمين اللازمين لتدريس تلك المادة.

. هل ستكون الدراسة نظرية فقط أم تطبيقية عملية أم تجمع بين الأسلوبين وهو الأفضل.

.مدى توافر معامل كمبيوتر في المدارس لتستوعب جميع الطلاب.

.مدى توافر الأجهزة الرقمية لدى جميع الأطفال وخاصة مع ارتفاع أسعارها.

.مدى جودة وسرعة شبكات الإنترنت والاشتراك بها.

.تحديد كيفية الاستخدام الرشيد للذكاء الاصطناعي بحيث يتم تجنب السلبيات المتصلة به.

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