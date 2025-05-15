السيناريو الأقرب للجنة التظلمات في أزمة مباراة القمة

الأهلي والزمالك، تعقد لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الخميس، اجتماعًا حاسمًا لاتخاذ قرارها النهائي بشأن أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز، والتي لم تقام بسبب انسحاب الأهلى احتجاجًا على عدم تعيين حكام أجانب للقاء.

وكشف مصدر أنه من المستبعد إعادة المباراة مرة أخرى وأن كل ما أثير حول ذلك غير صحيح بالمرة.

القرار الاقرب للجنة الانضباط

وأكد مصدر أن الاقرب هو التصديق على قرار رابطة الأندية الأخير باعتبار الأهلي خاسرا أمام الزمالك 3-0، والتراجع عن خصم 3 نقاط من رصيد الأحمر في نهاية الموسم.

ومن المقرر أن تصدر لجنة التظلمات قراراتها النهائية اليوم الخميس دون أي تأجيل في إعلانها.

وألزمت لجنة التظلمات، رابطة الأندية المحترفة بإرفاق أسباب قراريها الصادرين بتاريخي 15 و30 مارس الماضي، لدراستها ضمن ملف القضية قبل إصدار الحكم النهائي.

الأهلي والزمالك، فيتو

عقوبات رابطة الأندية ضد الأهلي

كانت رابطة الأندية أعلنت يوم 15 مارس الماضي، معاقبة الأهلي على واقعة الانسحاب أمام الزمالك في لقاء القمة 130، وقررت اعتبار الزمالك فائزا بالمباراة 3-0، إلى جانب خصم 3 نقاط أخرى من الأهلي نهاية الموسم.

إلا أن رابطة الأندية عادت لتقرر يوم 30 مارس، الاكتفاء اعتبار الأهلي خاسرا أمام الزمالك 3-0، والتراجع عن خصم 3 نقاط من رصيد الأحمر في نهاية الموسم، وهو ما دفع ناديي الزمالك وبيراميدز، للتقدم بشكوى ضد قرار رابطة الأندية أمام لجنة الاستئناف “التظلمات” في اتحاد الكرة، بداعي أن أنه مخالف للائحة.

رابطة الأندية ترسل حيثيات قرارها للتظلمات

وأرسلت رابطة الأندية حيثيات قرارها الصادر بعدم خصم 3 نقاط من الأهلي نهاية الموسم، إلى لجنة التظلمات أمس الأربعاء.

كما أرسلت رابطة الأندية، إلى لجنة التظلمات، حيثيات قرارها الأول ضد الأهلي باعتباره خاسرًا أمام الزمالك ٣-٠ وخصم 3 نقاط منه نهاية الموسم، وأسباب تعديله.

ويمثل طه عزت مدير إدارة المسابقات برابطة الأندية المصرية أمام لجنة التظلمات اليوم الخميس، للاستماع لأقواله في أزمة مباراة القمة 130، وشرح كافة التفاصيل الخاصة بالقرارات الصادرة عن الرابطة.

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