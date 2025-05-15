الخميس 15 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة أوساسونا ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

مباراة أوساسونا ضد
مباراة أوساسونا ضد أتلتيكو مدريد

يستضيف أوساسونا نظيره أتلتيكو مدريد مساء اليوم الخميس في الجولة الـ 36 من الدوري الإسباني - الليجا.

موعد مباراة أوساسونا ضد أتلتيكو مدريد 

وتنطلق صافرة مباراة أوساسونا وأتلتيكو مدريد في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة والسعودية ضمن الجولة الـ 36 من الليجا.

القناة الناقلة لمباراة أوساسونا أمام أتلتيكو مدريد

وتذاع مباراة أوساسونا أمام أتلتيكو مدريد عبر شاشة قناة بى ان سبورت 3 HD.

ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم

1. برشلونة، 82 نقطة.

2. ريال مدريد، 78 نقطة.

3. أتلتيكو مدريد، 70 نقطة.

4. أتلتيك بلباو، 64 نقطة.

5. فياريال، 64 نقطة.

6. ريال بيتيس، 58 نقطة.

7. سيلتا فيجو، 52 نقطة.

8. رايو فاليكانو، 47 نقطة.

9. مايوركا، 47 نقطة.

10. أوساسونا، 45 نقطة.

11. فالنسيا، 45 نقطة.

12. ريال سوسيداد، 43 نقطة.

13. جيرونا، 41 نقطة.

14. إشبيلية 41 نقطة.

15. خيتافي، 39 نقطة.

16. إسبانيول، 39 نقطة.

17. ألافيس، 38 نقطة.

18. ليجانيس، 34 نقطة.

19. لاس بالماس، 32 نقطة.

20. بلد الوليد، 16 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أوساسونا أتلتيكو مدريد مباراة أوساسونا ضد أتلتيكو مدريد أوساسونا ضد أتلتيكو مدريد أوساسونا و أتلتيكو مدريد مباراة أوساسونا و أتلتيكو مدريد أوساسونا أمام أتلتيكو مدريد مباراة أوساسونا أمام أتلتيكو مدريد الدوري الإسباني الليجا

مواد متعلقة

تشكيل برشلونة المتوقع أمام إسبانيول في لقاء التتويج بالليجا

ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة برشلونة وإسبانيول

في الدقيقة 90+4، ريال مدريد يتخطى ريال مايوركا بصعوبة في الدوري الإسباني (فيديو)

ارتفاع كبير في القيمة السوقية لـ مبابي بعد تألقه مع ريال مدريد

الأكثر قراءة

بعد التراجعات الكبيرة، آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الخميس 15-5-2025 ببداية التعاملات

الزمالك يترقب قرار لجنة التظلمات اليوم، وتصعيد مرتقب حال عدم خصم نقاط من الأهلي

السيناريو الأقرب للجنة التظلمات في أزمة مباراة القمة

أول صورة لـ خوسيه ريفيرو بعد وصوله إلى القاهرة

تعديلات متوقعة في مشروع قانون الإيجار القديم، تعرف عليها

أسعار الخضار اليوم الخميس، قفزة في البامية وورق العنب ومفاجأة عن الليمون

مقطع مرعب، محاولة اختطاف ابنة مدير شركة عملات مشفرة وطفلها في وضح النهار (فيديو)

أسعار السمك اليوم الخميس، ارتفاع قياسي في 5 أصناف والبلطي يغرد بعيدا عن المصريين

خدمات

المزيد

بعد التراجعات الكبيرة، آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الخميس 15-5-2025 ببداية التعاملات

سعر الدولار في البنوك ببداية تعاملات اليوم الخميس 15-5-2025

تراجع الدولار في 5 بنوك مصرية بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 14-5-2025

تراجع مفاجئ لأسعار الذهب بالصاغة في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 14-5-2025

المزيد

انفوجراف

بعد عودته من التوقف 4 سنوات.. كل ما تريد معرفته عن اختبار SAT (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل دعاء الحائض مستجاب في الحج أو العمرة؟

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 15 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 15 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية