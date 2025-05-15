موعد مباراة أوساسونا ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

يستضيف أوساسونا نظيره أتلتيكو مدريد مساء اليوم الخميس في الجولة الـ 36 من الدوري الإسباني - الليجا.

موعد مباراة أوساسونا ضد أتلتيكو مدريد

وتنطلق صافرة مباراة أوساسونا وأتلتيكو مدريد في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة والسعودية ضمن الجولة الـ 36 من الليجا.

القناة الناقلة لمباراة أوساسونا أمام أتلتيكو مدريد

وتذاع مباراة أوساسونا أمام أتلتيكو مدريد عبر شاشة قناة بى ان سبورت 3 HD.

ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم

1. برشلونة، 82 نقطة.

2. ريال مدريد، 78 نقطة.

3. أتلتيكو مدريد، 70 نقطة.

4. أتلتيك بلباو، 64 نقطة.

5. فياريال، 64 نقطة.

6. ريال بيتيس، 58 نقطة.

7. سيلتا فيجو، 52 نقطة.

8. رايو فاليكانو، 47 نقطة.

9. مايوركا، 47 نقطة.

10. أوساسونا، 45 نقطة.

11. فالنسيا، 45 نقطة.

12. ريال سوسيداد، 43 نقطة.

13. جيرونا، 41 نقطة.

14. إشبيلية 41 نقطة.

15. خيتافي، 39 نقطة.

16. إسبانيول، 39 نقطة.

17. ألافيس، 38 نقطة.

18. ليجانيس، 34 نقطة.

19. لاس بالماس، 32 نقطة.

20. بلد الوليد، 16 نقطة.

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