ترتيب الدوري الإسباني، تستكمل اليوم الخميس مباريات الجولة السادسة والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني "الليجا"، والتي انطلقت الثلاثاء، الماضي.

أوساسونا أمام أتلتيكو مدريد

وتختتم مباريات الجولة 36 اليوم الخميس بمواجهة أوساسونا أمام أتلتيكو مدريد، فيما يحل برشلونة ضيفًا على نظيره إسبانيول.

أوساسونا

الدوري الإسباني

ويحتاج برشلونة إلى تحقيق الفوز على إسبانيول، ليحسم تتويجه بلقب الدوري الإسباني لموسم 2024/25.

ونجح فريق جيرونا في الفوز على بلد الوليد بهدف دون رد، فيما تمكن سيلتا فيجو من الفوز بهدف مقابل لا شيء على ريال سوسيداد، وتغلب ديبورتيفو ألافيس على خصمه فالنسيا بهدف مقابل لا شيء، بينما اكتسح فياريال ضيفه ليجانيس بثلاثية نظيفة.

وفاز ريال مدريد بنتيجة 2/1، أمام ريال مايوركا على ملعب سانتياجو برنابيو.

ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة برشلونة وإسبانيول



1. برشلونة، 82 نقطة.

2. ريال مدريد، 78 نقطة.

3. أتلتيكو مدريد، 70 نقطة.

4. أتلتيك بلباو، 64 نقطة.

أتلتيك بلباو

5. فياريال، 64 نقطة.

6. ريال بيتيس، 58 نقطة.

7. سيلتا فيجو، 52 نقطة.

8. رايو فاليكانو، 47 نقطة.

9. مايوركا، 47 نقطة.

10. أوساسونا، 45 نقطة.

أوساسونا

11. فالنسيا، 45 نقطة.

12. ريال سوسيداد، 43 نقطة.

13. جيرونا، 41 نقطة.

14. إشبيلية 41 نقطة.

15. خيتافي، 39 نقطة.

16. إسبانيول، 39 نقطة.

إسبانيول

17. ألافيس، 38 نقطة.

18. ليجانيس، 34 نقطة.

19. لاس بالماس، 32 نقطة.

20. بلد الوليد، 16 نقطة.

جدول ترتيب الإسباني

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