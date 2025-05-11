أتلتيكو مدريد يكتسح ريال سوسيداد برباعية في الدوري الإسباني

فاز فريق أتلتيكو مدريد، على نظيره ريال سوسيداد، برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس على ملعب واندا ميتروبوليتانو في إطار منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.

وسجل رباعية أتلتيكو مدريد اللاعب الكسندر سورلوث في الدقائق 7 و10 و11 و30.



تشكيل أتلتيكو مدريد أمام ريال سوسيداد



حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: ماركوس يورينتي - خوسيه خيمينيز - روبن لو نورماند - خافي جالان

خط الوسط: رودريجو دي باول - باريوس - كوكي

وفي الهجوم: جوليانو سيميوني - ألكسندر سورلوث - صامويل لينو.

ترتيب أتلتيكو مدريد وريال سوسيداد

وبتلك النتيجة يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 70 نقطة، بينما يأتي ريال سوسيداد في المركز الثاني عشر وفي رصيده 43 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.