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رياضة

أتلتيكو مدريد يكتسح ريال سوسيداد برباعية في الدوري الإسباني

أتلتيكو مدريد، فيتو
أتلتيكو مدريد، فيتو

فاز فريق أتلتيكو مدريد، على نظيره ريال سوسيداد، برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما مساء  أمس على ملعب واندا ميتروبوليتانو في إطار منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.

وسجل رباعية أتلتيكو مدريد اللاعب الكسندر سورلوث في الدقائق 7 و10 و11 و30.


تشكيل أتلتيكو مدريد أمام ريال سوسيداد


حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: ماركوس يورينتي - خوسيه خيمينيز - روبن لو نورماند - خافي جالان

خط الوسط: رودريجو دي باول - باريوس - كوكي

وفي الهجوم: جوليانو سيميوني - ألكسندر سورلوث - صامويل لينو.

ترتيب أتلتيكو مدريد وريال سوسيداد

وبتلك النتيجة يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 70 نقطة، بينما يأتي ريال سوسيداد في المركز الثاني عشر وفي رصيده 43 نقطة.

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