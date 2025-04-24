إشبيلية بعشرة لاعبين يخسر من أوساسونا بهدف نظيف في الدوري الإسباني

فاز فريق أوساسونا على نظيره إشبيلية بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين في إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإسباني.

جاء هدف أوساسونا عن طريق روبين جارسيا سانتوس في الدقيقة 25.

جدير بالذكر أن إشبيلية يلعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 32 بعد طرد دودي لوكيباكيو.

تشكيل إشبيلية ضد أوساسونا

تشكيل أوساسونا ضد إشبيلية

ترتيب إشبيلية أوساسونا في الدوري الإسباني

ويحتل إشبيلية المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 37 نقطة.

بينما يحتل اوساسونا المركز الحادي عشر برصيد 34 نقطة.

ريال مدريد يفوز على خيتافي

فيما واصل ريال مدريد سلسلة انتصاراته في الدوري الإسباني، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على مضيفه خيتافي بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ33 من الليجا للموسم الجاري.

وسجّل النجم التركي الشاب أردا جولر هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 21 من الشوط الأول، ليهدي "الميرنجي" ثلاث نقاط ثمينة تُبقيه في دائرة المنافسة على اللقب.

ترتيب ريال مدريد في الدوري الإسباني

وبهذا الانتصار، رفع ريال مدريد رصيده إلى 72 نقطة في المركز الثاني، مواصلًا الضغط على المتصدر برشلونة، الذي يتصدر جدول الترتيب برصيد 76 نقطة.

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث برصيد 63 نقطة، يليه أتلتيك بيلباو في المركز الرابع برصيد 60 نقطة، فيما تجمد رصيد خيتافي عند 39 نقطة في المركز الثاني عشر.

ويُعد هذا الفوز هو الثالث على التوالي لريال مدريد في الدوري، ما يمنحه دفعة معنوية قوية قبل الكلاسيكو المرتقب أمام غريمه التقليدي برشلونة، المقرر إقامته يوم السبت المقبل في نهائي كأس ملك إسبانيا.

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