الخميس 24 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

إشبيلية بعشرة لاعبين يخسر من أوساسونا بهدف نظيف في الدوري الإسباني

إشبيلية ضد أوساسونا
إشبيلية ضد أوساسونا

فاز فريق أوساسونا على نظيره إشبيلية بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين في إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإسباني.

جاء هدف أوساسونا عن طريق روبين جارسيا سانتوس في الدقيقة 25.

جدير بالذكر أن إشبيلية يلعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 32 بعد طرد دودي لوكيباكيو.

تشكيل إشبيلية ضد أوساسونا 

الصورة

تشكيل أوساسونا ضد إشبيلية 

الصورة

ترتيب إشبيلية أوساسونا في الدوري الإسباني

ويحتل إشبيلية المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 37 نقطة.

بينما يحتل اوساسونا المركز الحادي عشر برصيد 34 نقطة.

ريال مدريد يفوز على خيتافي 

فيما واصل ريال مدريد سلسلة انتصاراته في الدوري الإسباني، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على مضيفه خيتافي بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ33 من الليجا للموسم الجاري.

وسجّل النجم التركي الشاب أردا جولر هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 21 من الشوط الأول، ليهدي "الميرنجي" ثلاث نقاط ثمينة تُبقيه في دائرة المنافسة على اللقب.

ترتيب ريال مدريد في الدوري الإسباني

وبهذا الانتصار، رفع ريال مدريد رصيده إلى 72 نقطة في المركز الثاني، مواصلًا الضغط على المتصدر برشلونة، الذي يتصدر جدول الترتيب برصيد 76 نقطة.

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث برصيد 63 نقطة، يليه أتلتيك بيلباو في المركز الرابع برصيد 60 نقطة، فيما تجمد رصيد خيتافي عند 39 نقطة في المركز الثاني عشر.
ويُعد هذا الفوز هو الثالث على التوالي لريال مدريد في الدوري، ما يمنحه دفعة معنوية قوية قبل الكلاسيكو المرتقب أمام غريمه التقليدي برشلونة، المقرر إقامته يوم السبت المقبل في نهائي كأس ملك إسبانيا.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إشبيلية أوساسونا إشبيلية ضد أوساسونا الدوري الإسباني

مواد متعلقة

تفاصيل مران الزمالك اليوم استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي بالدوري

ممدوح عباس يحذف منشور انتقاده لـ حسين لبيب ويعلق: إنتوا عايزين مصيبة

بسبب 700 ألف دولار، حسام المندوه يكشف لفيتو حقيقة أزمته مع هشام نصر

الغضنفر يودع الملاعب، أحمد جعفر يعلن اعتزال كرة القدم

بمشاركة مصطفى محمد ، تعادل نانت وباريس سان جيرمان 1-1 في الدوري الفرنسي

باريس يتقدم على نانت 1-0 في الشوط الأول تحت أنظار مصطفى محمد

بيسيرو يرد على شوبير: أنا من طلبت رحيل زيزو بسبب عدم التركيز

مصطفى محمد بديلا، التشكيل الرسمي لمباراة نانت وباريس في الدوري الفرنسي
ads

الأكثر قراءة

هخلي أبويا يسجنك، الداخلية تكشف حقيقة "ابن اللواء" المتهم بتهديد سائق (فيديو)

«الأعلى للإعلام» يستدعي الممثل القانوني لقناة النهار ويوقف معلق مباراة حرس الحدود والزمالك شهرًا

السيسي يعزي رئيس وزراء الهند في ضحايا الحادث الإرهابي ويؤكد تضامن مصر مع أسرهم

أحمد الشرع يبلغ ترامب رغبته في الانضمام إلى اتفاقات أبراهام لتطبيع العلاقات مع إسرائيل

بلبن تعلن إعادة فتح جميع الفروع والمصانع

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة فى القاهرة والمحافظات

البتلو تبدأ من 350 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

ماذا يحدث حال انتهاء لقاء الإياب في نصف نهائي دوري الأبطال بالتعادل السلبي؟

خدمات

المزيد

وصل كام..اخر تطورات سعر طن النحاس اليوم الخميس

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس

البتلو تبدأ من 350 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة للمرحلة النهائية من الدوري المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الكلب الأسود في المنام وعلاقتها بارتكاب الذنوب

المجددون.. عبد الباقي الزرقاني إمام المالكية في القرن الـ 11 الهجري

تفسير حلم هدم المسجد في المنام وعلاقته بارتكاب المعاصي

المزيد
الجريدة الرسمية