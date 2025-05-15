بعد التراجعات الكبيرة، آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الخميس 15-5-2025 ببداية التعاملات

أسعار الذهب،شهد سعر الذهب حالة من الاستقرار في بداية تعاملات اليوم الخميس 15-5-2025، بعد التراجعات الكبيرة على المستوى المحلي والعالمي أمس الأربعاء، وفقا لأخر تحديث للأسعار في أسواق الصاغة.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5200 جنيهًا “بيع”، 5171 جنيه “شراء” بانخفاض 11 جنيهًا عن أمس.

اسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 4550 جنيهًا “بيع”، 4525 جنيها “شراء” بانخفاض 10 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3900 جنيها “بيع”، 3878 جنيهًا “شراء” بانخفاض 8 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 36400 جنيهًا “بيع”، 36200 جنيها “شراء” بانخفاض 80 جنيهًا.

اسعار الذهب

تراجع أسعار الذهب بالسوق العالمية

وتراجعت أسعار الذهب العالمية، اليوم الخميس، وسط اقتناص المستثمرين للفرصة بعد أن سجل المعدن الأصفر أدنى مستوى في شهر في الجلسة السابقة، وسط ترقب بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بحثا على مزيد من المؤشرات حول اتجاه الاقتصاد.

اسعار الذهب

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.92 في المئة إلى 3148 دولار للأوقية (الأونصة)، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 1.17% إلى 3151 دولار.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية خلال الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى له منذ العاشر من أبريل بعد اتفاق تجاري بين واشنطن وبكين، مما أدى إلى تهدئة حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

اسعار الذهب

الذهب

وعادة ما ينظر للذهب على أنه وسيلة للتحوط في أوقات الضبابية الاقتصادية والسياسية. ويصعد في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وتترقب الأسواق الآن بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم، إذ يبحث المستثمرون عن مزيد من المؤشرات حول المسار الذي سينتهجه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بعد بيانات مستهلكين جاءت أضعف من المتوقع.

اسعار الذهب

وتتوقع الأسواق خفض أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس هذا العام، بدءا من أكتوبر.

أسعار المعادن النفيسة

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 32.16 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.8 في المئة إلى 984.05 دولار، وزاد البلاديوم 0.3 في المئة إلى 953.75 دولار.

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