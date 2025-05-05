الإثنين 05 مايو 2025
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خارج الحدود

قوات الاحتلال تهدم 3 منازل جنوب الضفة الغربية

جيش الاحتلال،فيتو
جيش الاحتلال،فيتو

 هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 منازل في خلة الضبع بمسافر يطا جنوبي الضفة الغربية.

وهاجم مستوطنون مزارعين فلسطينيين في بلدة المغير شمال رام الله في الضفة الغربية.

وجاء ذلك بعدما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مقتل جندي برتبة رقيب في حادث دهس عملياتي بغلاف غزة.

وقال جيش الاحتلال في بيان "الجندي القتيل في جيش الاحتلال هو الرقيب أول (احتياط) ديجن دانييل سهلو يبلغ من العمر 41 عامًا، من مدينة "رحوفوت".


وتابع البيان “كان مقاتلًا في وحدة المعدات الثقيلة في الكتيبة الهندسية 5067، التابعة لسلاح الهندسة القتالية الإسرائيلية، وقُتل في حادث سير عملي خلال نشاط عسكري في منطقة غلاف غزة”.

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إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال حادث دهس منطقة غلاف غزة

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