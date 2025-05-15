الخميس 15 مايو 2025
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خارج الحدود

رئيس الوزراء القطري: إسرائيل غير مهتمة بالتفاوض على وقف إطلاق النار في غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

قال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن الهجمات التي شنتها إسرائيل على غزة هذا الأسبوع ترسل إشارة مفادها أن تل أبيب غير مهتمة بالتفاوض على وقف إطلاق النار.
 

وأوضح رئيس الوزراء في حديث مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن خطة توزيع المساعدات الإنسانية التي تدعمها الولايات المتحدة لغزة "غير ضرورية"، مؤكدًا أنه ينبغي عوضًا عن ذلك السماح للأمم المتحدة بتسليم المساعدات إلى القطاع الذي مزقته الحرب.

وأعرب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري عن أمله في رؤية تقدم في ملف غزة، مضيفًا أنه "ليس متأكدًا من حدوثه قريبًا مع السلوك الإسرائيلي".

وأضاف أن "الحل صعب ما لم تكن الأطراف مستعدة لمفاوضات هادفة مهما بذل الوسطاء".

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