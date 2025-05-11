الأحد 11 مايو 2025
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خارج الحدود

إيران تكشف كواليس الجولة الرابعة من المحادثات مع الولايات المتحدة

أمريكا وإيران، فيتو
أمريكا وإيران، فيتو

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، انتهاء الجولة الرابعة من المحادثات الإيرانية الأمريكية في سلطنة عمان.

وقالت الخارجية الإيرانية، إن الجولة الرابعة من المحادثات بين طهران والولايات المتحدة كانت صعبة لكنها مفيدة "لفهم مواقف كل طرف بشكل أفضل وإيجاد سبل معقولة وواقعية لمعالجة الخلافات".

وأضافت الخارجية الإيرانية: "مسقط ستنسق موعد الجولة المقبلة من المحادثات مع الولايات المتحدة".

 

فريق المفاوضات الإيراني يصل عمان لبدء الجولة الرابعة

وصباح اليوم، ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية في تقرير لها، أن الفريق الإيراني المفاوض في محادثات البرنامج النووي وصل إلى العاصمة العُمانية مسقط؛ استعدادًا لجولة المفاوضات الرابعة مع الولايات المتحدة.

وأكدت وكالة تسنيم الإيرانية أن الجولة الرابعة من المفاوضات عند الساعة الـ12 ظهر اليوم.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد مسؤول إيراني بارز أن المحادثات بين واشنطن وطهران بشأن البرنامج النووي الإيراني "غير جادة" من الجانب الأمريكي، مشيرا إلى أن بلاده بدأت فعليا الاستعداد لسيناريو فشل هذه المفاوضات.

وفي تصريحات لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، تحدث المسؤول الذي لم يُكشف عن هويته، عن "تقديرات داخل  إيران بأن هذه المحادثات صممت منذ البداية لتكون فخا لجر الوضع في المنطقة نحو مزيد من التوتر".

 

الجولة الرابعة من المفاوضات الإيرانية الأمريكية 

واتهم المسؤول الإيراني واشنطن بانتهاج ما وصفها بـ"اللعبة السياسية والإعلامية"، من خلال ما اعتبره "انقطاعات وفجوات أسبوعية غير مبررة في مسار المحادثات"، مؤكدا أن بلاده لم تكن ترغب في هذا النمط من التفاوض المتقطع.

وأضاف أن الجانب الأمريكي "غير مستعد" لإجراء محادثات سياسية أو تقنية "هادفة"، مشيرا إلى أن الردود التي تقدمها واشنطن "مختصرة وعامة، وتتجاهل في الغالب المقترحات الرئيسية المقدمة من إيران، في حين يتغير الموقف الأمريكي باستمرار"، على حد قوله.

واستأنف كبار المفاوضين الإيرانيين والأمريكيين، اليوم، المحادثات، لحل الخلافات بشأن البرنامج النووي لطهران في مسعى لتحقيق تقدم، مع تشديد واشنطن لموقفها قبل زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط.

ورغم أن طهران وواشنطن قالتا إنهما تفضلان الدبلوماسية لحل النزاع المستمر منذ عقود، فإنهما تظلان منقسمتين بشدة بشأن العديد من الخطوط الحمراء التي سيتعين على المفاوضين تجاوزها للتوصل إلى اتفاق نووي جديد وتجنب العمل العسكري في المستقبل.

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المحادثات الإيرانية الأمريكية سلطنة عمان طهران والولايات المتحدة طهران الخارجية الإيرانية إيران

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