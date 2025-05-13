إيران تنتقد العقوبات الأمريكية وتدعو إلى الالتزام بالدبلوماسية

انتقدت وزارة الخارجية الإيرانية استمرار الولايات المتحدة في فرض عقوبات جديدة على طهران، معتبرة أن هذا السلوك يتعارض كليًا مع المسار التفاوضي والدعوات إلى الحلول الدبلوماسية.

لغة التهديد

وقالت الوزارة، في بيان رسمي، إن "الطرف المقابل لا يمكنه الحديث عن الدبلوماسية فيما يستمر في استخدام لغة التهديد والضغط"، مشددة على أن طهران "ثابتة في مواقفها ولا تغيرها باستمرار"، ولا يمكن التنبؤ بنتائج المفاوضات في ظل هذا التذبذب.

وأكدت الخارجية الإيرانية أن الهدف من المفاوضات هو الحفاظ على حقوق إيران وإنهاء ما وصفته بـ"العقوبات الظالمة وغير المبررة"، داعية في الوقت نفسه الأطراف الأخرى إلى تجنب التصريحات المتناقضة التي تزيد من انعدام الثقة وتعقّد مسار الحوار.

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