ترامب: أريد إبرام اتفاق مع إيران بشرط التخلي عن النووي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال كلمته في القمة الخليجية الأمريكية: أريد إبرام اتفاق مع إيران، ولكي يحدث ذلك يجب عليها التوقف عن دعم الإرهاب وعدم امتلاك سلاح نووي.

ترامب: أريد إبرام اتفاق مع إيران

وانطلقت، منذ قليل، القمة الخليجية الأمريكية في العاصمة السعودية الرياض.

وأفادت قناة العربية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقى بنظيره السوري أحمد الشرع في الرياض.

لقاء ترامب وأحمد الشرع

ووصلت الوفود المشاركة في القمة الخليجية الأمريكية، وكان أول الواصلين أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

كما وصل أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي، الممثل الخاص لسلطان عمان هيثم بن طارق، إلى الرياض لترؤس وفد السلطنة في القمة.

يشار إلى أن القمة ستعقد لمدة ساعة واحدة (من العاشرة حتى الحادية عشر بالتوقيت المحلي) على أن يليها مؤتمر صحفي قرابة الساعة 11:30.

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