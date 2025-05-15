الخميس 15 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة مصر والمغرب في نصف نهائي أمم أفريقيا للشباب والقناة الناقلة

منتخب مصر للشباب
منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، فيتو

يدخل منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة بقيادة مديره الفني أسامة نبيه، اليوم الخميس، مواجهة من العيار الثقيل، أمام نظيره المغربي، في نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا للشباب، المقامة في مصر، وتختتم منافساتها يوم الأحد المقبل 18 مايو الجاري. 

 

منتخب مصر يتخطى غانا بصعوبة

وحقق منتخب مصر للشباب فوزا ثمينا على نظيره منتخب غانا بركلات الترجيح 5-4، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، في اللقاء الذي جمعهما الإثنين الماضي بستاد السويس الجديد في ربع نهائي أمم أفريقيا للشباب. 

الفوز أهل منتخب مصر للشباب لمواجهة نظيره المغربي في نصف نهائي البطولة. 

منتخب المغرب للشباب، فيتو
منتخب المغرب للشباب، فيتو

موعد مباراة مصر والمغرب والقناة الناقلة

تنطلق صافرة مباراة منتخب مصر أمام منتخب المغرب في التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة والسعودية.

فيما تقام مباراة نيجيريا أمام جنوب أفريقيا في المواجهة الثانية بالدور نصف النهائي في تمام السادسة مساء على ستاد هيئة قناة السويس.

موعد مباراة نهائي أمم أفريقيا للشباب

وتقام مباراة نهائي أمم أفريقيا للشباب يوم 18 مايو الجاري بستاد القاهرة الدولي. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر منتخب مصر للشاب تحت 20 سنة منتخب المغرب أسامة نبيه أمم أفريقيا للشباب موعد مباراة مصر والمغرب

مواد متعلقة

وزير الرياضة يدعم منتخب الشباب قبل مواجهة المغرب بكأس الأمم الإفريقية (صور)

حماس وتركيز في مران منتخب مصر للشباب قبل مواجهة المغرب (صور)

قائد منتخب الشباب عن مواجهة المغرب في نصف نهائي أمم أفريقيا: سنقاتل لتحقيق الفوز

أسامة نبيه: تذكرة مونديال الشباب بداية وسنحارب من أجل الوصول لنهائي أفريقيا

الأكثر قراءة

بعد التراجعات الكبيرة، آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الخميس 15-5-2025 ببداية التعاملات

الزمالك يترقب قرار لجنة التظلمات اليوم، وتصعيد مرتقب حال عدم خصم نقاط من الأهلي

أول صورة لـ خوسيه ريفيرو بعد وصوله إلى القاهرة

أسعار الخضراوات اليوم الخميس، قفزة في البامية وورق العنب ومفاجأة عن الليمون

أسعار الفاكهة اليوم الخميس، ارتفاع الفراولة والخوخ والعنب وانخفاض كبير في البرقوق

أسعار السمك اليوم الخميس، ارتفاع قياسي في 5 أصناف والبلطي يغرد بعيدا عن المصريين

هيغير المعادلة، تفاصيل اقتراح برلماني للتفاوض العادل بين ملاك ومستأجري الإيجار القديم

الأهلي يحدد موعد أول ظهور لـ خوسيه ريفيرو المدير الفني الجديد مع الفريق

خدمات

المزيد

بعد التراجعات الكبيرة، آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الخميس 15-5-2025 ببداية التعاملات

سعر الدولار في البنوك ببداية تعاملات اليوم الخميس 15-5-2025

تراجع الدولار في 5 بنوك مصرية بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 14-5-2025

تراجع مفاجئ لأسعار الذهب بالصاغة في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 14-5-2025

المزيد

انفوجراف

بعد عودته من التوقف 4 سنوات.. كل ما تريد معرفته عن اختبار SAT (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل دعاء الحائض مستجاب في الحج أو العمرة؟

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 15 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 15 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية