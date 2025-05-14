قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال كلمته في القمة الخليجية الأمريكية: يجب الإفراج عن كل الرهائن في غزة، والعمل من أجل إحلال السلام بدعم من قادة في هذه القاعة.

وزعم ترامب: نريد مستقبلا آمنا وكريما لشعب غزة لكن لا يمكن تحقيق ذلك بوجود قادة يغتصبون ويعذبون الأبرياء.

وقال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، خلال كلمته في افتتاح القمة الخليجية الأمريكية: “نسعى لوقف التصعيد في المنطقة وإنهاء الحرب في غزة وإيجاد حل شامل للقضية الفلسطينية”.

كلمة ولي العهد السعودي

وأضاف ولي العهد السعودي: “حريصون على استمرار التعاون والتنسيق مع أمريكا من أجل استقرار المنطقة”.

وتابع: “لدى لبنان فرصة للتحرر من قبضة حزب الله، وبإمكان الرئيس ورئيس الوزراء بناء دولة مستقرة تعيش بسلام”.

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