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رياضة

حماس وتركيز في مران منتخب مصر للشباب قبل مواجهة المغرب (صور)

منتخب مصر للشباب
منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، فيتو

خاض منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، اليوم الأربعاء، مرانه الأخير قبل مباراته المرتقبة والحاسمة أمام شقيقه منتخب المغرب، المقرر إقامتها مساء غد الخميس باستاد الدفاع الجوي، في نصف نهائي أمم افريقيا للشباب المقامة حاليا في مصر، وتختتم منافساتها يوم الأحد المقبل.

حماسة وتركيز في مران منتخب مصر

شهد مران منتخب مصر للشباب حماس وتنافس كبير بين جميع اللاعبين، سعيا لنيل ثقة أسامة نبيه المدير الفني للفراعنة الصغار، والمشاركة في التشكيلة الأساسية بلقاء الغد أمام المغرب، كما بدى واضحا على وجوه لاعبي منتخب مصر ملامح الإصرار والتركيز الشديد، والرغبة في مواصلة الكفاح نحو منصة التتويج بلقب البطولة الغائب منذ 12 عاما 

موعد مباراة مصر والمغرب والقناة الناقلة

تقام مباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب المغرب غدا الخميس 15 مايو الجاري، وتنطلق المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية

فيما تقام مباراة نيجيريا أمام الفائز من جنوب إفريقيا والكونغو في نفس الدوري في نفس توقيت مباراة مصر والمغرب

وتقام مباراة نهائي أمم إفريقيا للشباب يوم 18 مايو الجاري باستاد القاهرة الدولي 

 

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