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رياضة

أسامة نبيه: تذكرة مونديال الشباب بداية وسنحارب من أجل الوصول لنهائي أفريقيا

أسامة نبيه،فيتو
أسامة نبيه،فيتو

أعرب أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر للشباب تحت ٢٠ سنة لكرة عن بالروح القتالية العالية والأداء الرجولي والثبات فى الشخصية وغيرها من الصفات التي تحلى بها اللاعبون فى مواجهة غانا العنيد، فى اللقاء الماراثوني الذي تسيده أحفاد الفراعنة غالبية فترات الاثنين الاصلي والاضافي، ونجحوا فى جسمه بركلات الترجيح من نقطة الجزاء وحجزوا مقعدهم فى مونديال تشيلي القاد.

أسامة نبيه يتحدث عن المنافسة بأمم إفريقيا

وتابع اسامة نبيه: لحظات عصيبة بأشكال مختلفة واجهناها قبل المباراة بداية من الجولة الثانية التى خسرناها أمام  سيراليون والأمر كان يلتزم وجود ابطال وبالفعل أثبت لاعبونا أنهم ابطال بدرجة محاربون وأكدوا الدنيا كلها أنهم الأفضل والاجدر والاحق بتذكرة المونديال.

وأضاف أسامة نبيه: ممتن جدا للاعبين الابطال الذين شرفوا بلادهم وكل الشكر والتحية لكل من يساندنا بداية من د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هاني ابوريدة رئيس اتحاد الكرة وكل أفراد مجلس الإدارة والمهندس احمد مجاهد المنسق العام للبطولة والكابتن علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة..تحية خاصة لجمهور مصر العظيم. 

وشدد أسامة نبيه أن تحقيق تذكرة المونديال هي الجزء الأول من أحلامنا التى سندافع عنها بقوة مهما كانت العقبات وتبذل قصارى جهدنا فى لقاء المغرب الشقيق والذى يمتلك منتخب كبير ومنظم وأن شاء الله تكون بوابة المغرب هي طريقنا نحو نهائي البطولة التى سنحارب من أجل إحراز لقبها.. المشوار أصبح قصيرا ولكنه أكثر صعوبة وثقتي كبيرة فى محاربونا الابطال وقدرتهم على عبور الهول من أجل الوصول إلى المجد والسيادة القارية.

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منتخب مصر للشباب علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة د أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة هاني ابوريده المهندس احمد مجاهد المهندس هاني أبوريدة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اشرف صبحي وزير الشباب أسامة نبيه

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