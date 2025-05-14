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اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 14-5-2025 (آخر تحديث)

أسعار الذهب اليوم،
أسعار الذهب اليوم، فيتو

ننشر أسعار الذهب وفق آخر تحديث في الأسواق المحلية والصاغة اليوم الأربعاء لشعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5217 جنيهًا 

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ  سعر الذهب عيار 21 نحو 4565 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 18

أما سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3912 جنيها 

سعر الجنيه الذهب 

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 36520 جنيهًا

 

تراجع أسعار الذهب بالسوق العالمية

تراجعت أسعار الذهب للمرة الثانية في غضون ثلاثة أيام، وسط تقييم المتداولين في الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية لشهر أبريل، والتي جاءت دون التوقعات، إلى جانب تراجع حدة التوترات التجارية مع الصين.

 

وهبط سعر المعدن النفيس بنسبة 2% ليفاقم خسائره المتتالية في السوق العالمية، ليصل سعر الأوقية إلى 3185 دولار، وسط تقارير حول محادثات بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بشأن سياسات العملة تسببت بدورها في تراجع الدولار، حيث سجل الذهب تراجعا كبيرا يوم الإثنين، عقب إعلان هدنة تجارية بين واشنطن وبكين، ما دفع المستثمرين إلى تحويل استثماراتهم بعيدا عن الملاذات الآمنة.

البنوك المركزية والذهب 

أبلغت البنوك المركزية العالمية عن صافي مشتريات بلغ 17 طنًا في شهر مارس، حيث لا يزال الطلب قويًا مع نهاية الربع الأول من العام، فقد بلغ إجمالي المبيعات 18 طنًا تتخطاها مشتريات البنوك.

وقام البنك المركزي البولندي كان أكبر مشتري صافي في مارس بمقدار 16 طنا يليه البنك المركزي الكازاخستاني بمقدار 11 طنا، بينما بلغت مشتريات البنك المركزي الصيني 3 أطنان.

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