الإثنين 12 مايو 2025
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اقتصاد

ارتفاع سعر جرام الذهب بختام تعاملات اليوم الاثنين

الذهب، فيتو
الذهب، فيتو

سعر جرام الذهب، عاودت أسعار الذهب، ارتفاعها من جديد فى سوق الصاغة ليرتفع الجرام بنحو 35 جنيها فى ختام تعاملات اليوم الإثنين 12-5-2025، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالأسواق، وذلك بالتزامن مع التراجعات الكبيرة للأسعار بالبورصة العالمية بعد الاتفاق الصيني الأمريكي بخفض الرسوم الجمركية المتبادلة بنسبة 115%. 

وتنشر بوابة فيتو سعر الذهب وفقا لآخر تحديث لها في الأسواق المحلية والصاغة اليوم.

الذهب - فيتو 
الذهب - فيتو 

 

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5260 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4600 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 3940 جنيها.

سعر الجنيه الذهب 

سعر الجنيه الذهب حوالي 36800 جنيها. 

اقرا التالي: أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الأحد 11 مايو 2025

الذهب - فيتو 
الذهب - فيتو 

 

التوترات الجيوسياسية تُبقي الذهب تحت المجهر

الذهب عالميًّا ما زال يعيش على وقع التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، بدءًا من أزمة روسيا وأوكرانيا مرورًا بانهيار وقف إطلاق النار في غزة، وانتهاءً بالتصريحات المفاجئة من الرئيس الأمريكي بشأن الرسوم الجمركية، التي دخلت حيز التنفيذ مؤخرًا، مما زاد من حالة التذبذب في الأسواق العالمية. 

اقرأ التالي: الذهب بكام في الصاغة 

4 عوامل رئيسية تتحكم بسعر الذهب فى مصر

  • السعر العالمي للمعدن: ارتفاعه أو انخفاضه يرتبط بالدولار الأمريكي الذي يتأثر هو الآخر بمعدلات الفائدة الأمريكية والسياسات المالية العالمية.
  • سعر صرف الجنيه مقابل الدولار: أي تحرك في سعر الصرف ينعكس مباشرة على تكلفة استيراد الذهب.
  • العرض والطلب المحلي: مع اقتراب مواسم الزفاف والأعياد، يزداد الطلب، مما يرفع الأسعار.
  • القرارات الاقتصادية: مثل خفض الفائدة أو فرض ضرائب على المدخرات.

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