محافظ الدقهلية يطمئن على مصابي حريق شربين بمستشفى المنصورة الدولي (صور)

انتقل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية لمستشفى المنصورة الدولي ليطمئن على حالة مصابي حادث حريق إحدى مخازن الخردة بقرية أبو زاهر مركز شربين.

ارتفع عدد ضحايا حريق في محافظة الدقهلية إلى 3 أشخاص وأصيب 3 آخرون وذلك في حريق بإحدى مخازن الخردة بقرية أبو زاهر مركز شربين بسبب انفجار جسم يشتبه بأنه من مخلفات الحرب.

محافظ الدقهلية يتابع تداعيات حريق مخزن خردة بشربين من مركز الشبكة الوطنية للسيطرة والتحكم

وتابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية من خلال مركز الشبكة الوطنية للسيطرة والتحكم بديوان عام المحافظة تداعيات الحريق الذي حدث بإحدى مخازن الخردة بقرية أبو زاهر مركز شربين بسبب انفجار جسم يشتبه بأنه من مخلفات الحرب سبق أن حصل عليه مالك المخزن من أحد تجار الخردة بمحافظة بورسعيد ضمن المشتريات التي قام بشرائها من تاجر الخردة.

سبب الانفجار وحريق مخزن خردة بشربين

ومن المرجح أن الانفجار حدث نتيجة قيام أحد العاملين بالمخزن بمحاولة فض أو فتح الجسم دون اكتراثه أو علمه بأمره، مما أدى إلى وقع حالات وفاة وإصابات من العاملين بالمخزن، حيث توجهت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى مستشفى شربين العام.

أسماء ضحايا حريق مخزن الخردة

وتشير نتائج تداعيات الحريق إلى وفاة عدد ( 3 ) مواطنين من العالمين بالمخزن وهم ( عز محمد عز 37 عاما – رشوان حسن رشوان 48 عاما محمود محمد عبدالمجيد 28 عاما).

أسماء المصابين في حريق مخزن خردة

وإصابة 3 أشخاص آخرين بحروق تم خروج حاله منهم بعد تحسنها وهو ( عز السيد عز الدين 22 عاما ) وإصابة حالتين بحروق من الدرجة الأولي وهم في حالة حرجة وهم ( محمود أحمد الصديق 9 سنوات بنسبة حروق 90% - فارس محمود الشحات 16 عاما بنسبة حروق 70 % ) وتم نقلهم الي مستشفي المنصورة الدولي لتلقي العلاج، وتم إيداع حالات الوفاة في ثلاجة مستشفى شربين تحت تصرف النيابة العامة لحين إنهاء استخراج تصاريح الدفن وتسليمهم الي ذويهم لدفنهم.

صرف تعويضات مالية لأسر المتوفين وللمصابين

ووجه " محافظ الدقهلية " لوكيل وزارة التضامن الاجتماعي وفريق العمل معها بالتحرك علي الفور الي موقع الحادث وصرف تعويضات مالية لأسر المتوفين وللمصابين وتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة لأسر المتوفين والمصابين.

خالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا والشفاء للمصابين

ويتوجه اللواء طارق مرزوق" محافظ الدقهلية" بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وخالص الشفاء العاجل للمصابين داعيًا المولى عز وجل أن يتم شفاؤهم علي خير.

كما ثمن " محافظ الدقهلية " الدور الوطني للمواطنين بعدم انسياقهم وراء الإشاعات وتعاونهم الإيجابي مع الأجهزة المعنية في التعامل مع الحادث.

أرقام لتلقي الشكاوى في غرفة العمليات بالدقهلية

وتؤكد المحافظة تواصلها مع المواطنين من خلال غرفة العمليات المركزية لتلقي اية معلومات أو شكاوي لتلبية احتياجاتهم فورا من خلال الفرق العاملة علي الارقام التالية/ " 0502316644 - 0502314880 - 0502327792 " من التليفون الأرضى أو المحمول، وعلى رقم 114 من التليفون الأرضي.

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