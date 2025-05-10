السبت 10 مايو 2025
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حوادث

بالأسماء، إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم على طريق طلخا - شربين بالدقهلية

تصادم ملاكي بتوك
تصادم ملاكي بتوك توك، فيتو

 أصيب 6 أشخاص بينهم أطفال في حادث تصادم سيارة ملاكى في توك توك بعد كوبري شرنقاش اتجاه الطويلة أمام ثلاجة البطاطس في محافظة الدقهلية.  

وكانت الأجهزة الأمنية بالدقهلية تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي مع توك توك على طريق طلخا شربين.

وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة طلخا و3 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث وبالبحث تبين وجود 6 مصابين. 

وتم نقل المصابين لمستشفى المنصورة العام الجديد الدولي سابقا، وتبين أن المصابين هم: 
- محمد إبراهيم عباس متولى 52 سنة البرامون ما بعد الارتجاج وجرح قطعي بالرأس 5 سم ونزيف بالمخ.
- وحيد رفعت الطاهري 41 سنة البرامون  
اشتباه كسر بالحوض. 
- أميرة خالد شعبان 29 سنة البرامون  
كسر مضاعف بالقدم اليسرى.
- مروان وحيد رفعت 10 سنوات البرامون سحجات وكدمات.
- مازن وحيد رفعت 5 سنوات. البرامون 
سحجات وكدمات متفرقة بالجسم.
- محمد وحيد رفعت عمره سنة من البرامون 
سحجات وكدمات متفرقة بالجسم. 
 وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.  

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