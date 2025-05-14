محافظ الدقهلية: لجنة لبحث طلبات التصرف العقارية لمستثمري المنطقة الصناعية بجمصة

كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، بترأس اللجنة المشكلة بقرار اللواء"مرزوق" برقم 946 لسنة 2024 لبحث طلبات التصرف العقارية لمستثمري المنطقة الصناعية بجمصة.

لجنة لبحث طلبات التصرف العقارية لمستثمري المنطقة الصناعية بجمصة

وأكد محافظ الدقهلية أن الدولة لا تدخر جهدا لتوفير مختلف الخدمات اللازمة والدعم المطلوب لتعظيم الاستفادة من المنطقة الصناعية ومواردها المتنوعة، وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين لإقامة مشروعات جديدة والتوسع في مشروعات قائمة وتوفير فرص عمل جديدة لمختلف الفئات العمرية.

الطلبات المقدمة من مستثمري المنطقة الصناعية، لإجراء بعض التصرفات العقارية

وبحث نائب المحافظ مع أعضاء اللجنة العديد من الطلبات المقدمة من مستثمري المنطقة الصناعية، لإجراء بعض التصرفات العقارية بمصانعهم، كالتنازل وتغيير النشاط وتعديل الاسم التجاري واضافة السمة التجارية، وقامت اللجنة بوضع التوصيات اللازمة تمهيدا لاعتمادها من اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية وعرضها على مجلس الإدارة لإقرارها.

جاء اجتماع اللجنة برئاسة نائب المحافظ، وحضور المحاسب عصام حجاج مدير عام الإنتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار بالمحافظة، والمهندس محمود السيد مدير عام إقليم الدلتا بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، والعميد محمود حمدي مدير المنطقة الصناعية بجمصة، وممثلي إدارة الاستثمار، والإدارة العامة للشئون القانونية، والإدارة العامة للشئون الهندسية، والإدارة العامة للتخطيط العمراني.

لجنة تشجيعا للاستثمار الصناعي وتيسيرا على المستثمرين بالمنطقة الصناعية بجمصة.



تأتي أعمال هذه اللجنة في ضوء توجيهات الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، وبالتنسيق مع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية وذلك تشجيعا للاستثمار الصناعي وتيسيرا على المستثمرين بالمنطقة الصناعية بجمصة.

تفقد الميادين العامة بمدينة المنصورة للوقوف على معدلات تنفيذ الأعمال

وتفقد الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ عدد من الميادين العامة بمدينة المنصورة للوقوف على معدلات تنفيذ الأعمال والاطمئنان على حسن سير الأعمال، وأكد على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية والجدول الزمني المحدد لإنهاء أعمال التطوير ورفع الكفاءة في هذه الميادين، كما تابع الأعمال الجارية في نادي العاملين بالإدارة المحلية بشارع الجمهورية بالمنصورة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.