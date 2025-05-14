الأربعاء 14 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الدقهلية: لجنة لبحث طلبات التصرف العقارية لمستثمري المنطقة الصناعية بجمصة

اجتماع نائب محافظ
اجتماع نائب محافظ الدقهلية، فيتو

كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، بترأس اللجنة المشكلة بقرار اللواء"مرزوق" برقم 946 لسنة 2024 لبحث طلبات التصرف العقارية لمستثمري المنطقة الصناعية بجمصة.

لجنة لبحث طلبات التصرف العقارية لمستثمري المنطقة الصناعية بجمصة

وأكد محافظ الدقهلية أن الدولة لا تدخر جهدا لتوفير مختلف الخدمات اللازمة والدعم المطلوب لتعظيم الاستفادة من المنطقة الصناعية ومواردها المتنوعة، وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين لإقامة مشروعات جديدة والتوسع في مشروعات قائمة وتوفير فرص عمل جديدة لمختلف الفئات العمرية.

الطلبات المقدمة من مستثمري المنطقة الصناعية، لإجراء بعض التصرفات العقارية

وبحث نائب المحافظ مع أعضاء اللجنة العديد من الطلبات المقدمة من مستثمري المنطقة الصناعية، لإجراء بعض التصرفات العقارية بمصانعهم، كالتنازل وتغيير النشاط وتعديل الاسم التجاري واضافة السمة التجارية، وقامت اللجنة بوضع التوصيات اللازمة تمهيدا لاعتمادها من اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية وعرضها على مجلس الإدارة لإقرارها.

جاء اجتماع اللجنة برئاسة نائب المحافظ، وحضور المحاسب عصام حجاج مدير عام الإنتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار بالمحافظة، والمهندس محمود السيد مدير عام إقليم الدلتا بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، والعميد محمود حمدي مدير المنطقة الصناعية بجمصة، وممثلي إدارة الاستثمار، والإدارة العامة للشئون القانونية، والإدارة العامة للشئون الهندسية، والإدارة العامة للتخطيط العمراني.

لجنة تشجيعا للاستثمار الصناعي وتيسيرا على  المستثمرين بالمنطقة الصناعية بجمصة.

تأتي أعمال هذه اللجنة في ضوء توجيهات  الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، وبالتنسيق مع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية وذلك تشجيعا للاستثمار الصناعي وتيسيرا على  المستثمرين بالمنطقة الصناعية بجمصة.

 

تفقد الميادين العامة بمدينة المنصورة للوقوف على معدلات تنفيذ الأعمال

وتفقد الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ عدد من الميادين العامة بمدينة المنصورة للوقوف على معدلات تنفيذ الأعمال والاطمئنان على حسن سير الأعمال، وأكد على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية والجدول الزمني المحدد لإنهاء أعمال التطوير ورفع الكفاءة في هذه الميادين، كما تابع الأعمال الجارية في نادي العاملين بالإدارة المحلية بشارع الجمهورية بالمنصورة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استثمار الصناعي اعضاء اللجنة الاستثمار بالمحافظة الهيئة العامة للتنمية الصناعية الطلبات المقدمة الشئون الاقتصادية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء بالمنطقة الصناعية لهيئة العامة للتنمية الصناعية نائب رئيس مجلس الوزراء مشروعات جديدة

مواد متعلقة

من مخلفات الحرب، ارتفاع عدد ضحايا حريق مخزن الخردة بشربين إلى 3 وفيات و3 مصابين

أمن المنافذ يحرر 37 قضية متنوعة من بينها جلب مخدرات وتزوير مستندات

التشكيل الرسمي لمباراة فياريال ضد ليجانيس في الدوري الإسباني

الخارجية الألمانية: نعمل لمساعدة السوريين على إعادة بناء بلدهم

الأكثر قراءة

آخر مستجدات مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم في مجلس النواب

تقديرات جيش الاحتلال الإسرائيلي تؤكد اغتيال محمد شبانة في عملية النفق

تقلبات حادة وسريعة، الأرصاد تكشف قصة العاصفة شيماء

بعد الزلزال، البحوث الفلكية: لا نتوقع حدوث تسونامي في البحر المتوسط

مدرس يتحرش بطالبات مدرسة صناعية داخل سنتر تعليمي بالإسكندرية

من مخلفات الحرب، ارتفاع عدد ضحايا حريق مخزن الخردة بشربين إلى 3 وفيات و3 مصابين

الشروط والأوراق المطلوبة، فتح باب التقديم لوظائف معلم رياضيات بالأزهر غدًا

حسام البدري يكشف انفراجة في أزمة عودة الرياضيين المصريين من ليبيا

خدمات

المزيد

تراجع الدولار في 5 بنوك مصرية بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 14-5-2025

تراجع مفاجئ لأسعار الذهب بالصاغة في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 14-5-2025

بعد قفزة الثلاثاء، تعرف على أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 14-5-2025

آخر تطورات سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 14-5-2025 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

بعد عودته من التوقف 4 سنوات.. كل ما تريد معرفته عن اختبار SAT (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موسم الحج 2025، ما حكم الشك في عدد أشواط الطواف؟ الإفتاء توضح

تفسير حلم أكل التين في المنام وعلاقته بالحصول على المال قريبا

خالد الجندي: نسب الرزق من الحرام والفواحش إلى الله سوء أدب مع رب العالمين (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية