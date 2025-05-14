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محافظ الدقهلية: اقتحمت ملف التأمين الصحي ولن أقبل التقصير

محافظ الدقهلية اللواء
محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق، فيتو

 اقتحم اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية في جولة ميدانية مفاجئة، ملف التأمين الصحي من خلال زيارة مستشفى جديلة للتأمين الصحي، في محاولة جادة لرصد الواقع عن قرب، والاستماع لمطالب المواطنين والوقوف على أوجه القصور.

وأكد المحافظ خلال تصريحات للصحفيين: "جلست بين المواطنين ورأيت بنفسي معاناتهم، ووجدت مناظر قاسية على القلب، والمقصر في أداء عمله سنوقع عليه أقصى عقوبة.... هذا غير مقبول إطلاقًا، ونحن نراعي ضمائرنا من أجل المواطن".

وأشار مرزوق إلى أن منظومة التأمين الصحي بالمحافظة تستقبل أكثر من 180 ألف مريض شهريًا، أغلبهم من غير القادرين على تحمل تكلفة العلاج في السوق الحرة، مؤكدًا أن تحسين الخدمة الصحية أصبح أولوية قصوى.

ولم يُخف المحافظ انزعاجه من بعض الممارسات داخل المستشفى، قائلًا: "وجدت تصرفات مستفزة مثل غلق شباك الصيدلية في وجه المواطنين. التقيت بكبار السن، بمن فيهم والدي وخالي وجدتي، ممن قدموا لمصر الكثير، ومن واجبنا رد الجميل لهم".

وعلى الفور، وجّه المحافظ بمناقشة فتح أماكن إضافية لتقليل الزحام والتكدس، خصوصًا في العيادات الخارجية، مضيفًا: "لاحظت توافد أعداد كبيرة على العيادات والمستشفى، وبدأنا بالفعل خطة لتحويل بعض الأماكن الإدارية إلى عيادات، مع توفير أماكن انتظار مناسبة".

وأوضح مرزوق أن المحافظة تضم 32 عيادة تأمين صحي ما بين مؤقتة وشاملة، مشيرًا إلى أنه يجري العمل على التوسع بالخدمة وتفتيت التكدس تدريجيًا، لتكون جاهزة ضمن خطة الدولة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

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