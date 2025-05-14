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محافظات

خلال 90 يومًا فقط، منشآت الرعاية الأساسية بالدقهلية تستقبل لـ1.9 مليون مواطن

صحة الدقهلية، فيتو
صحة الدقهلية، فيتو

أعلن الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة في الدقهلية، مواصلة جهود تطوير خدمات الرعاية الصحية الأساسية بمختلف أنحاء المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وضمن خطة وزارة الصحة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في المناطق الريفية والمحرومة.

خلال 90 يومًا فقط.. منشآت الرعاية الأساسية بالدقهلية  تستقبل  لـ1.9 مليون مواطن

 

وأوضح وكيل الوزارة أن فرق المتابعة بالمديرية، برئاسة الدكتور تامر الطنبولي وكيل المديرية لـ الطب الوقائى، أشرفت خلال الأشهر الثلاثة الماضية على انتظام العمل داخل 59 منشأة صحية تعمل بنظام 24 ساعة، ضمن المرحلة الأولى والثانية من مبادرة  رئيس الجمهورية لتطوير خدمات الرعاية الأساسية، مع التوسع في تقديم التخصصات الطبية خلال الفترة المسائية، بما يشمل الباطنة، الأطفال، النساء، الجلدية، الأسنان والمعمل.

تسجيل ما يقرب من 1,957,943 زيارة للعيادات الخارجية،

وشهدت منشآت الرعاية الأساسية بالمحافظة ترددًا واسعًا من المواطنين خلال  ، حيث تم تسجيل ما يقرب من 1,957,943 زيارة للعيادات الخارجية، و189,003 حالة استقبال، و328,176 زيارة لعيادات الأسنان، إلى جانب 180,310 تحليلًا بالمعامل، وتقديم 54,663 تطعيمًا، و60,967 خدمة تنظيم أسرة للحالات الجديدة، بالإضافة إلى خدمات متابعة للحوامل والأطفال.

تنفيذ 345 مرورًا ميدانيًا على الوحدات والمراكز الصحية 

وأشار الدكتور الطنبولي إلى أن فرق الإشراف نفذت 345 مرورًا ميدانيًا على الوحدات والمراكز الصحية بمختلف الإدارات، لضمان الالتزام بمعايير الجودة وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات المتاحة، وذلك بالتنسيق الكامل مع إدارة الرعاية الأساسية.

تقديم خدمات برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين لـ3098 منتفعًا

 

ومن جانبه، صرح الدكتور رامي السعيد مدير إدارة الرعاية الأساسية، بأن الإدارة واصلت تنفيذ برنامج المشروطية الصحية في وحدات ومراكز طب الأسرة، بإجمالي 4362 متابعة، كما تم تقديم خدمات برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين لـ3098 منتفعًا، من بينهم 11 حالة إحالة إلى مستشفيات الإحالة بالمحافظة.

 

تنفيذ برامج تدريبية مكثفة شملت تدريب 60 طبيبًا و60 ممرضة

وفي إطار تنمية قدرات الفرق الطبية، أشار  إلى تنفيذ برامج تدريبية مكثفة شملت تدريب 60 طبيبًا و60 ممرضة على برنامج طب الأسرة، إلى جانب تدريبات متخصصة في مكافحة العدوى، وإحالة الحالات، والتعامل مع الأمراض غير السارية، بمشاركة 150 من الكوادر الطبية، إضافة إلى تدريب الفرق الإشرافية بالإدارات الصحية على مشروع تمويل البنك الدولي.

خطة التطوير مستمرة لتغطية جميع مراكز وقرى الدقهلية 


وتؤكد مديرية الصحة بالدقهلية أن خطة التطوير مستمرة لتغطية جميع مراكز وقرى المحافظة، بما يضمن خدمة صحية متكاملة لكل مواطن، في إطار رؤية الدولة لبناء منظومة صحية حديثة وآمنة.

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