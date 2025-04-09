الأربعاء 09 أبريل 2025
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وكيل الطب الوقائى بالدقهلية يتفقد طب أسرة ميت أبوالحسين ويحيل المتغيبين للتحقيق

جولة الطب الوقائي
جولة الطب الوقائي بصحة الدقهلية، فيتو

تفقد الدكتور  تامر الطنبولى اليوم  فى زيارة مفاجئة صباحية لمركز طب الأسرة بميت ابو الحسين  التابعة لإدارة أجا وذلك ضمن سلسلة جولات تهدف إلى متابعة سير العمل ميدانيًا، والوقوف على مستوى جودة وكفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وكيل الطب الوقائي بالدقهلية يتفقد طب أسرة ميت أبو الحسين 


تأتى الزيارة تنفيذًا لتعليمات الدكتور تامر مدكور وكيل الوزارة بتكثيف المرور الانضباطي والفني بالمنشآت الصحية ومراكز الرعاية الأولية، للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية، وتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.
بدأ وكيل الطب الوقائى جولته  بتفقد شباك قطع التذاكر، كما تفقد عيادات تنظيم الأسرة، والأطفال، والأسنان، وغرفة المبادرات الرئاسية للصحة العامة، ومنظومة التطعيمات.

تحويل كافة المتغيبين للتحقيق


كما وجه بمراجعة جداول الصيانة للمنشآت والأجهزة، ورفع كفاءة المركز، كما اطلع خلال الجولة على دفتر حضور وانصراف الأطباء والفرق الطبية، موجهًا بتحويل كافة المتغيبين للتحقيق.


واختتم الطنبولى جولته بتفقد القافلة العلاجية المجانيةبحضور الدكتورة هالة السعيد مدير الإدارة الصحية بأجا والدكتور رامز شوقى منسق عام القوافل  بالتأكيد على الفرق الطبية بأهمية حسن استقبال المواطنين والمعاملة الجيدة لهم، ومثمنًا فى الوقت ذاته جهود الفرق الطبية.
 

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