محافظ مطروح يبحث مع القنصل الروسي سبل تعزيز التعاون المشترك (صور)

ناقش اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وقنصل عام روسيا الاتحادية بالإسكندرية كارين فاسيليان، عمق العلاقات المصرية الروسية وآفاق تعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات، ومنها مناقشة مقترح التوأمة بين مدينة لينجراد الروسية ومطروح.



محافظ مطروح يلتقي القنصل الروسي

جاء ذلك خلال استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الأربعاء، كارين فاسيليان قنصل عام روسيا الاتحادية بالإسكندرية بحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد والمستشار محمد صباح المستشار القانونى والاستثمار بالمحافظة والأستاذ محمد أنور مدير عام الإدارة العامة للسياحة والمصايف بالمحافظة.

موائمة بين مدينة لينجراد الروسية ومطروح المصرية

أوضح القنصل الروسى أن هناك العديد من العناصر المتشابهة بين مطروح وليننجراد فمساحتها ٩٥ الف م٢ وعدد سكان ٢ مليون نسمة،وتعد إقليم متطور په ٦٠٠ صناعة مختلفة ثقيلة وخفيفة،تقع المدينة على بحر البلطيق مع وجود موانى وجامعات ومراكز بحوث علميه.



أكد محافظ مطروح على الترحيب بمزيد من التعاون وسيتم دراسة مقترح التوأمة مع الجهات المعنية، مشيرا إلى الترحيب بالتعاون بشأن التوسع في تعليم اللغة الروسية بمطروح بينما أشار القنصل الروسي إلى إمكانية ذلك من خلال المركز الثقافي الروسي بالإسكندرية.

محافظ مطروح والقنصل الروسي يناقشان التعاون بين البلدين

أوضح محافظ مطروح، أن محافظة مطروح ثانى أكبر محافظات الجمهورية مساحة، مع الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بتنمية مطروح والاستغلال الأمثل للموارد والمقومات الطبيعية وإقامة العديد من المشروعات القومية والتنموية حيث تتنوع المقومات التنموية كالزراعة التى تعتمد على الأمطار، وكذلك الشواطئ السياحية الخلابة مع امتداد ٤٥٠ كم ساحلى أهم التعاون لمزيد من التسويق والترويج للسياحة الروسية لمطروح مع وجود العديد من الفنادق السياحية المتميزة بالعلمين ومرسي مطروح وسيوة المهيأة لاستقبال حركة السياحة.

وأضاف شعيب، كما يوجد حاليا ٢٨٩ فدانًا تم تخصيصها مؤخرا كمنطقة صناعية جنوب وفوكة وجار التنسيق لترفيقها لصناعات كالأسمنت والرخام وغيرها بما يوفر مزيد من فرص العمل لأبناء مطروح وباقي المحافظات.

ومن جانبه، أشار القنصل الروسي خلال اللقاء إلى تطلع الجانب الروسى من خلال إحدى الشركات العاملة بالضبعة للمشاركة في خدمة المجتمع المحلى وتحديد ميدان عام بالضبعة لتطويره، والحاجة لتخصيص أرض لإنشاء حديقة ومسجد وكنيسة كمنفعة لأهالي المنطقة والعاملين بها

حيث أكد محافظ مطروح دراسة المقترح مشيرا إلى أهمية التنسيق والتعاون في الحفاظ على البيئة والشكل الحضارى بالضبعة.

وفي نهاية اللقاء أهدى محافظ مطروح للقنصل العام الروسي بالإسكندرية درع المحافظة وبروشورات وهدايا تذكارية تعبر عن التراث المطروحى، كما أهدى القنصل الروسي محافظ مطروح هدية تذكارية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.