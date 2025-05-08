الخميس 08 مايو 2025
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أخبار مصر

مطار مرسى مطروح يستقبل أولى رحلات الشارتر من التشيك

مطار مرسى مطروح
مطار مرسى مطروح
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 استقبل مطار مرسى مطروح الدولي، اليوم الخميس، أولى رحلات طيران الشارتر القادمة من العاصمة التشيكية براغ، وعلى متنها 190 سائحًا، في انطلاقة مبشرة للموسم السياحي الجديد.

مطار مرسى مطروح يستقبل أولى رحلات الشارتر من التشيك

 وكان في استقبال الفوج مدير المطار الملاح/ مروان رمضان، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وفريق العلاقات العامة بالمطار، حيث جرى تنظيم استقبال مميز تخلله عروض فنية تراثية قدّمتها فرقة مطروح للفنون الشعبية والتنورة، وسط أجواء احتفالية تركت انطباعًا إيجابيًا لدى الزوار.

وتُعد هذه الرحلة، التي أقلتّها شركة "سمارت وينجز"، بداية لسلسلة من الرحلات السياحية المنتظمة القادمة من السوق الأوروبية خلال موسم الصيف، في إطار الجهود المشتركة لجذب المزيد من السائحين إلى مدينة مرسى مطروح.

ويواصل مطار مرسى مطروح الدولي استعداداته المكثفة لاستقبال المزيد من الرحلات خلال الأسابيع المقبلة، بالتنسيق مع الجهات السياحية والفندقية، لضمان تقديم أفضل الخدمات والتجارب السياحية للزوار.

وتأتي هذه الرحلات في إطار جهود وزارة الطيران المدني لتنشيط حركة السفر والسياحة، وفتح خطوط طيران مباشرة بين المدن الأوروبية والمقاصد السياحية المصرية، بما يعكس صورة مصر السياحية عالميًا، ويُسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

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