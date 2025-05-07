محاضرات وتدريبات مكثفة لتطوير أداء الحكام (صور)

في إطار سلسلة خطة العمل المستمرة لتطوير وتثقيف مستوى أداء الحكام واصلت اللجنة الرئيسية للحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الكولومبي أوسكار رويز وأعضاء لجنته من تدريب الحكام التي شملت التحرك والتمركز وقراءة اللعب بشكل صحيح.

محاضرات نظرية في تقنية الفيديو

وكما ضمنت فعاليات المعسكر محاضرات نظرية استمرت إلى ساعات، ألقاها أوسكار رويز وأعضاء لجنته جهاد جريشة ومحمد أبو خاطر والتي تركزت على الاستخدام المثالي لتقنية الفيديو، وآليات التحرك داخل الملعب، واتخاذ القرارات الدقيقة. كما تم تقسيم الحكام إلى مجموعات معينة، إحداهما خضعت لتدريبات ميدانية، بينما شاركت الأخرى في جلسات تحليل الأداء ومراجعة الحالات التحكيمية.

تقليل أخطاء الحكام

وكما تهدف هذه اللقاءات إلى تعزيز جاهزية الحكام لمواجهة التحديات المتزايدة في إدارة مباريات الدوري الممتاز، والتأكيد على أهمية التحكيم كعنصر أساسي في استقرار المنافسة وعدالتها والوصول لأبعد نقطة من مراحل التطوير والتعليم والتقليل من الحد من تقليل الأخطاء التي يقع فيها الحكام.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز قدرة الحكام على اتخاذ القرارات السليمة أثناء المباريات، لا سيما بعد وقوع أخطاء أثارت جدلًا واسعًا في الفترة الأخيرة. وستتضمن الاجتماعات مناقشات حول مستجدات قوانين اللعبة، وتقديم تدريبات عملية تعتمد على محاكاة المواقف التحكيمية المعقدة.

استمرار المحاضرات لتطوير مستوى الحكام

وأكدت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم أن هذه الاجتماعات ستكون جزءًا من خطة طويلة الأمد لتطوير أداء الحكام وضمان تقديم مستوى تحكيمي يليق بالكرة المصرية، كما أشارت اللجنة أنها تبذل قصارى جهدها للعمل على كافة الجوانب التي تحتاج إلى التطوير والتثقيف لحكام كرة القدم.

أقيمت فعاليات اللقاء تحت إشراف لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم بمقر مركز المنتخبات الوطنية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الكولومبي أوسكار رويز وبحضور فهيم عمر وجهاد جريشة ومحمد أبو خاطر مدير إدارة اللياقة البدنية الذي يقدم خطة عمل بدني حديث لتطوير مستوى أداء الحكام بدنيا.

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