نصائح وتعليمات من الهلال الأحمر للمواطنين حال حدوث زلزال

وجه الهلال الأحمر المصري عدة نصائح وتعليمات للمواطنين أثناء حدوث الزلازل خاصة إذا كان المواطن داخل المنزل.

وتضمنت هذه النصائح ما يلي:

ـ البقاء في مكانك باعتبار أن الإصابات تحدث أثناء الهرب

ـ لا يجب استخدام المصعد لأنه قد يتعطل أثناء الهزة مما يزيد من الخطر

ـ يجب الاختباء تحت طاولة قوية أو بجانب جدار داخلي بعيدًا عن النوافذ

ـ يجب تغطية الرأس والرقبة بوسادة أو ذراعية

ـ فحص الغاز والكهرباء وإذا تم ملاحظة تسرب في الغاز يجب إبلاغ الجهات المعنية

تعليمات عاجلة للمواطنين

كما أصدر الهلال المصري عدة تعليمات عاجلة للمواطنين منها:

* تجنب الاقتراب من المباني القديمة أو التي تظهر عليها تشققات.

* الاتصال بالخط الساخن ١٥٣٢٢ للإبلاغ عن أي حالات طارئة فقط.

* متابعة التحديثات الرسمية وعبر الصفحة الرسمية للهلال الأحمر المصري.

بيان الهلال بشأن زلزال كريت القوي

وأصدر الهلال الأحمر المصري أمس بيانًا عاجلًا بشان زلزال كريت القوي والذي شعر به سكان مصر.

وقال الهلال المصري في بيانه:

بخصوص رصد زلزال بقوة ٦.٤ درجات في البحر المتوسط وتأثيره في المناطق الساحلية تتابع غرفة عمليات الهلال الأحمر المصري تأثيرات هزة أرضية بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر في منطقة البحر الأبيض المتوسط أمام السواحل المصرية في الساعة [1:51] صباحا والتي شعر بها سكان القاهرة وبعض المحافظات الساحلية، وتم اتخاذ الإجراءات التالية فورًا: تفعيل خطة الطوارئ بالمدن الساحلية

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