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اقتصاد

أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء، البرقوق يتراجع 10 جنيهات وارتفاع الجوافة

أسعار الفاكهة اليوم،
أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

أسعار الفاكهة اليوم، سجلت أسعار الفاكهة في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء، الموافق 13 مايو 2025، تباينًا ملحوظًا، في أكبر أسواق الجملة في محافظات القاهرة الكبرى.

أسعار الفاكهة

وتستعرض «فيتو» سعر الفاكهة اليوم الثلاثاء الموافق 13 مايو 2025، في سوق العبور للجملة في السطور الآتية:

أسعار الفاكهة اليوم، فيتو
أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

سعر الفاكهة 

  • تراوح سعر برتقال صيفي من 18 إلى 22 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح سعر اليوسفي من 20 إلى 40 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيمكوات «البرتقال الملكي» من 20 إلى 35 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو العنب بناتي أصفر من 40 إلى 70 جنيهًا.
  • تراوح سعر عنب بناتي أحمر من 40 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
أسعار الفاكهة اليوم، فيتو
أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

سعر الفاكهة اليوم 

  • تراوح سعر كيلو التفاح بلدي من 25 إلى 40 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو  التفاح المستورد من 50 إلى 100 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو تفاح جولدن من 40 إلى 80 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو التفاح سوري/ لبناني من 40 إلى 80 جنيهًا.
أسعار الفاكهة اليوم، فيتو
أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

أسعار الفاكهة اليوم 

  1. تراوح سعر كيلو جوافة من 22 إلى 34 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
  2. تراوح  سعر الفراولة من 12 إلى 24 جنيهًا للكيلو.
  3. تراوح سعر كيلو كنتالوب من 12 إلى 20 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو شمام من 17 إلى 21 جنيهًا، بانخفاض 4 جنيهات عن سعره السابق.
أسعار الفاكهة اليوم، فيتو
أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

أسعار المانجو في سوق العبور للجملة

  1. تراوح سعر كيلو مانجو بلدي بين 30 و50 جنيهًا.
  2. تراوح سعر المانجو جولك بين 30 و50 جنيهًا للكيلو.
  3. تراوحت أسعار المانجو السكري بين 30 و50 جنيهًا للكيلو.
أسعار الفاكهة اليوم، فيتو
أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

أسعار البطيخ اليوم 

  1. تراوح سعر بطيخ وزن 10 كيلوجرامات من 120 جنيهًا إلى 150 جنيها.
  2. تراوح سعر بطيخة وزن 8 كيلوجرامات من 72 جنيهًا إلى 96 جنيهًا.
  3. تراوح سعر البطيخ وزن 6 كيلوجرامات من 36 إلى 54 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو خوخ بلدي عريشي من 20 إلى 40 جنيهًا.
  5. تراوح سعر كيلو برقوق هوليو من 60 إلى 100 جنيه، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.
  6. تراوح سعر كيلو برقوق سكري من 40 إلى 70 جنيهًا.
أسعار الفاكهة اليوم، فيتو
أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

أسعار الفاكهة اليوم 

  • تراوح سعر مشمش عمار من 30 إلى 60 جنيهًا.
  • بلغ سعر كمثرى مستوردة نحو 135 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو موز مغربي من 25 إلى 30 جنيهًا.
  • تراوح سعر موز بلدي من 17 إلى 27 جنيهًا للكيلو.
  • تراوحت أسعار الموز المستورد من 40 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو الموز بيكو من 33 إلى 37 جنيهًا.

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