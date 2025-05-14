أكدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، الدور الذي يقوم به المجلس في مختلف المحافظات المصرية، في دعم قضايا الاطفال والأمهات، وتمكين الفتيات.

القومي للطفولة والأمومة يحتفل بالأيتام في شمال سيناء



وأشارت خلال الاحتفال بالأيتام الذي نظمته الوحدة العامة لحماية الطفل بشمال سيناء، في حضور مني علي، رئيس الوحدة، نوال سالم، مدير عام فرع المجلس القومي للسكان بشمال سيناء، سعدية محمود، الرئيس التنفيذي لمؤسسة سيناء للخير والتنمية الاقتصادية، إلى أن شمال سيناء ذات طابع خاص وأطفالها ملائكة.



أضافت السنباطي، أن المجلس يقوم بعدد من المبادرات ومن بينها المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات «دوّي» بشمال سيناء، تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، والتي يجري تنفيذها حاليًا بشمال سيناء.



وأشارت السنباطي إلى حرص المجلس على إيصال أنشطته إلى جميع أطفال مصر باعتبار قضايا الطفولة والأمومة أولوية أولى، لا سيما في المحافظات الحدودية ومن بينها شمال سيناء.



وتضمن الحفل عددا من الفقرات الفنية ومسرح عرائس، بجانب توزيع الهدايا على الأطفال الأيتام المشاركين في الحفل.

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