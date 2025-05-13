الثلاثاء 13 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

توقعات بسقوط أمطار على هذه المناطق اليوم

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو
ads

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعها سقوط أمطار خفيفة اليوم على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحرى مع فرصة ضعيفة جدا لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وذلك على فترات متقطعة.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء، ارتفاع جديد بدرجات الحرارة

حالة الطقس غدا، فرص سقوط أمطار على هذه المناطق

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الثلاثاء ليسود  طقس  حار على شمال البلاد  حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد  وشديد الحرارة على الجنوب، معتدل  ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن  يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية الغربية وعلى شمال الصعيد وشديد الحرارة  على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل  في أول الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم كالتالي:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة الصغرى:  20

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:36

درجة الحرارة الصغرى: 23

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 39

درجة الحرارة الصغرى: 22

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:41

درجة الحرارة الصغرى:26

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم

مواد متعلقة

حالة الطقس اليوم الثلاثاء، ارتفاع جديد بدرجات الحرارة

تحذير عاجل من الأرصاد: عودة ارتفاع درجات الحرارة بدءا من هذا الموعد

درجات الحرارة غدا الثلاثاء في مصر

حالة الطقس غدا، فرص سقوط أمطار على هذه المناطق

رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق غدا

الأكثر قراءة

أخبار مصر: وفاة الفنان شريف ليلة، طرابلس تشتعل، صلاح يفقد بريقه أوروبيا، ورطة دولية لروسا بسبب طائرة ماليزيا، نصيحة بشأن الذهب

منظمة الطيران المدني تحمل روسيا إسقاط الطائرة الماليزية وقتل جميع ركابها الـ 298 شخصا

توقعات بسقوط أمطار على هذه المناطق اليوم

أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء، البرقوق يتراجع 10 جنيهات وارتفاع الجوافة

البترول تعلن إجراءات جديدة بشأن صرف قيمة تعويض متضرري "البنزين المغشوش"

اعترافات أبطال فيديو اقتحام مسجد لضرب شاب بالسلام

أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء، ورق العنب يتهاوى والليمون يواصل جنونه بزيادة كبيرة

لحظة وصول طائرة ترامب إلى السعودية في زيارة تاريخية (فيديو)

خدمات

المزيد

أتربة تغطي المحافظات وأمطار، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف عن سيناريو الصعب

تعرف على أسعار النحاس اليوم

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الإثنين

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

قبل تدريبه منتخب البرازيل.. ماذا قدم أنشيلوتي مع ريال مدريد؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجب على الحاج أداء صلاة عيد الأضحى؟ الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 13 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 13 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية