الجبهة الوطنية يعلن تشكيل أمانة ريادة الأعمال برئاسة ياسر عبد المقصود

أعلن حزب الجبهة الوطنية عن تشكيل أمانة ريادة الأعمال، برئاسة ياسر عبد المقصود، في خطوة تعكس اهتمام الحزب بتعزيز دور رواد الأعمال في الاقتصاد الوطني.

يأتى ذلك في إطار استراتيجيتها لدعم الشباب والمبتكرين وتوفير بيئة حاضنة لريادة الأعمال.

مجموعة متنوعة من الخبرات

وضمت الأمانة مجموعة متنوعة من الخبرات في مجالات الابتكار، والتكنولوجيا، والإدارة، والاستشارات، حيث تم اختيار عدد من الكفاءات وتعيينهم كالأتي:

الأمناء المساعدون:

• مصطفى جبر

• ياسمين ثروت

• يوستينا رامي

• حسام سعيد

• فؤاد لوكسر

أعضاء الأمانة المركزية:

• إيمان هاني

• عبد الفتاح الديدي

• رشا القاضي

• محمد الحسيني الأنصاري

• شادي إسماعيل

• شيرين بشارة

• هاني عبد الوهاب محمد الغيطاني

• محمد سري

• محمد عبد المقصود

• هبة سعد

• عمر صالح

• ياسمين أسامه

• محمد ضيف

• محمد كرم

• هشام حسن

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