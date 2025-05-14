الجبهة الوطنية يعلن تشكيل أمانة المشروعات الصغيرة برئاسة الدخميسي

أعلن حزب الجبهة الوطنية، عن تشكيل أمانة المشروعات الصغيرة برئاسة المهندس محمد أمين الدخيميـسي، الذي يتمتع بخبرة واسعة في مجالات الصناعة وريادة الأعمال.

حزب الجبهة الوطنية

ويأتى ذلك في إطار جهود حزب الجبهة الوطنية لتعزيز دور المشروعات الصغيرة في دعم الاقتصاد الوطني وتمكين رواد الأعمال.

أعضاء لجنة المشروعات الصغيرة

وضم التشكيل الجديد نخبة من الكفاءات والخبرات في مجالات التمويل والتنمية والتدريب، وذلك على النحو التالي:

الأمناء المساعدون:

• محمد علي يوسف

• محمد أبو اليزيد

• مصطفى متولي

• أحمد الوحش

أعضاء الأمانة المركزية:

• أشرف حشيش

• مراد حلمي

• سامية مصطفى

• سارة لاشين

• ريهام الشبراوي

• ناجد محمد

• نبيل خليل

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