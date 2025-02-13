محافظ مطروح يشهد انطلاق 900 طن مساعدات وإغاثة لغزة (صور)

شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الخميس، انطلاق قافلة المساعدات والإغاثة المهداة من قبائل وأهالي محافظة مطروح لأشقائنا في غزة للمشاركة في محنتهم ورفع المعاناة عنهم بنحو ٩٠٠ طن محملة بعدد ٥٥ شاحنة.

محافظة مطروح ترسل شاحنة مساعدات لقطاع غزة

وذلك بحضور اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد وكلا من النائب عيسى أبو تمر والنائب جمال الشورى وعدد من عمد وشيوخ وعواقل وشباب جمعية الهلال الأحمر المصرى والشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف والدكتور إسلام عساف وكيل وزارة الصحة وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.



٩٠٠ طن قافلة مساعدات واغاثة قبائل مطروح للأشقاء بغزة

أوضح محافظ مطروح أن القافلة تأتى من خلال جهود المشاركة المجتمعية وروح التكاتف لأهالي مطروح من الحمام شرقا إلى السلوم غربا وسيوة جنوبا، مؤازرة لأشقائهم في غزة لتخفيف المعاناة عنهم مع توفير المواد الغذائية والأدوية والإغاثة وغيرها بكمية تقارب ٩٠٠ طنًا منها ٣٤ شاحنة مواد غذائية و١٥ شاحنة مياه معدنية و٦ شاحنات أدوية ومواد إغاثة من بطاطين ومفروشات وغيرها.

محافظ مطروح يشكر جهود المجتمع المدني للمشاركة في مساعدات غزة

ووجه محافظ مطروح الشكر والتقدير لجميع أهالى وعمد ومشايخ وشباب محافظة مطروح من الحمام شرقًا الى السلوم غربًا وسيوة جنوبا على سرعة تلبية النداء الانسانى وعلى هذه الروح الوطنية المخلصة والتكاتف بكل حماسة وتألف لمساعدة أشقائنا في غزة بفلسطين الحبيبة.

قبائل مطروح تؤكد دعمها للرئيس السيسي

ومن جانبهم بعث عمد ومشايخ وعواقل مطروح رسالة حب وتأييد لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مؤكدين تأييدهم ودعمهم التام لكافة الخطوات التي تتخذها القيادة السياسية للدفاع عن الأمن القومي المصري، وموقفها الداعم دائما للقضية الفلسطينية.

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