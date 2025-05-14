مصرع شخص بصعق كهربائي داخل عقار في أطفيح

لقي شخص مصرعه إثر تعرضه لصعق كهربائي داخل أحد العقارات في مركز أطفيح بمحافظة الجيزة، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغًا يفيد بوفاة أحد الأشخاص داخل عقار سكني في أطفيح. وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وتبيّن من التحريات الأولية أن الوفاة نتجت عن صعق كهربائي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والاستماع لأقوال شهود العيان، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.