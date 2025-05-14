الأربعاء 14 مايو 2025
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حوادث

مصرع شخص بصعق كهربائي داخل عقار في أطفيح

مصرع شخص بصعق كهربائي
مصرع شخص بصعق كهربائي داخل عقار في أطفيح

لقي شخص مصرعه إثر تعرضه لصعق كهربائي داخل أحد العقارات في مركز أطفيح بمحافظة الجيزة، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

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كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغًا يفيد بوفاة أحد الأشخاص داخل عقار سكني في أطفيح. وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وتبيّن من التحريات الأولية أن الوفاة نتجت عن صعق كهربائي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والاستماع لأقوال شهود العيان، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

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مصرع شخص عقار أطفيح مديرية أمن الجيزة مركز أطفيح بمحافظة الجيزة

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