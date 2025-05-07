رئيس هيئة النيابة الإدارية يفتتح المقر الجديد بالعلمين

قام المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، يرافقه اللواء خالد شعيب - محافظ مطروح، بافتتاح المقر الجديد للنيابة الإدارية بمدينة العلمين الجديدة.

جاء ذلك في حضور كلٍ من: المستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات، والمستشار عبدالرؤوف موسى - رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية، والمستشار أحمد عبد البديع - مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد صلاح مهنا - مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، والمستشار محمود سمير - مدير وحدة التحول الرقمي، والمستشار أحمد حسين هاشم – المشرف على المقرات بإدارة النيابات، ورئيس النيابة محمود سعد - عضو مركز الإعلام والرصد.

قيادات وأعضاء النيابة الإدارية بمطروح

وكان في استقبال الحضور قيادات وأعضاء النيابة الإدارية بمحافظتي مطروح والإسكندرية يتقدمهم المستشار حمدي سالم - عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية ومدير المكتب الفني بالإسكندرية، والمستشار محمد السملاوي - رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية بالإسكندرية، والمستشار سعد النزهي - رئيس مجلس إدارة النادي البحري، والمستشار أشرف النزهي - مدير النيابة الإدارية بالعلمين، ولفيفُ من السادة المستشارين قيادات وأعضاء النيابة الإدارية بمحافظتي مطروح والإسكندرية وأعضاء مجلسي إدارة ناديي النيابة الإدارية بالإسكندرية والنادي البحري، والمهندس أحمد إبراهيم - رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، والمهندس صالح سلطان - عضو مجلس الشيوخ ورئيس الهيئة البرلمانية لمحافظة مطروح، وعددًا من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتَفَقَّدَ الحضور منظومة التحول الرقمي والميكنة الشاملة بالنيابة، والتي تُعدّ ركيزة أساسية في استراتيجية النيابة الإدارية لميكنة دورة العمل وتحقيق الربط الإلكتروني بين النيابات والإدارات المركزية.

خاصية التحقيق بتقنية الإملاء الصوتي

كما قام المستشار محمود سمير خلف الله - مدير وحدة التحول الرقمي، والمستشار محمود حمدي - عضو الوحدة، باستعراض خاصية التحقيق بتقنية الإملاء الصوتي أثناء التحقيقات، والتي تمثل إضافة نوعية تهدف إلى تيسير إجراءات التحقيق وسرعة إنجازها، مع إمكانية استخدامها لتسهيل التواصل مع الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، بما يتماشى والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة “رؤية مصر ٢٠٣٠”.

وتفضل المستشار عبد الراضي صديق رئيس الهيئة بإلقاء كلمة أعرب فيها عن خالص شكره إلى اللواء خالد شعيب - محافظ مطروح، لدعمه المستمر للنيابة الإدارية مما كان له أبلغ الأثر في إنشاء هذا الصرح الجديد للنيابة الإدارية بمدينة العلمين الجديدة التي تقف شاهدة على التطوير الشامل الذي لحق بالمدن المصرية والبنية التحتية للدولة المصرية لتحاكي المدن العالمية الكبرى تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليأتي هذا المقر ليُمثل إضافة كبيرة لأعضاء النيابة الإدارية بما يليق بمكانتهم وبالخدمات المقدمة للمواطنين المترددين على المقر، كما وجه الشكر لأعضاء النيابة بالمحافظة لما بذلوه من جهد متواصل خلال العام القضائي الماضي بما انعكس على إنجاز القضايا المتداولة بالتحقيقات وترسيخ العدالة الناجزة.

ومن جانبه رحب اللواء خالد شعيب - محافظ مطروح، بالمستشار رئيس الهيئة والسادة الحضور، وأكد أهمية الدور الذي تضطلع به النيابة الإدارية في مكافحة الفساد وتعزيز سيادة القانون، معربًا عن سعادته البالغة بما تم استعراضه لمنظومة التحول الرقمي وحرص النيابة الإدارية على استخدام التكنولوجيا الحديثة للتيسير على المواطنين في إجراءات التقاضي بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة، ومع انتهاء مراسم الافتتاح تبادل الطرفان الدروع التذكارية.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.

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