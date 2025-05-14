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رياضة

يعودون للقاهرة خلال ساعات، انفراجة في أزمة الرياضيين المصريين بليبيا

حسام البدري، فيتو
حسام البدري، فيتو

شهدت أزمة الرياضيين المصريين المتواجدين في ليبيا انفراجة، حيث من المتوقع عودتهم إلى مصر خلال الساعات المقبلة، في ظل استمرار حالة التوترات الأمنية والصراعات المسلحة، وتجدد الاشتباكات.

وعلمت “فيتو” أن عددا من الرياضيين، وفي مقدمتهم حسام البدري، المدير الفني لأهلي طرابلس، وجهازه المعاون في طريقهم حاليا إلى مصراتة، تمهيدا لعودتهم إلى القاهرة خلال ساعات.

استغاثة من الرياضيين المصريين في ليبيا

وكان أحمد عصمت مدرب الأحمال البدنية المتواجد في ليبيا، قد وجه رسالة استغاثة لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، يطالبه بالتدخل لإنقاذ الرياضيين المتواجدين في ليبيا لاعبين ومدربين، في ظل حالة التوترات الأمنية التي تشهدها ليبيا خلال الوقت الحالي.

ونشر مدرب الأحمال قائمة تضم عددا من الرياضيين المصريين المتواجدين في ليبيا عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وجاءت القائمة كالتالي:

محمود كهربا - أحمد عصمت - حسام البدري - عصام هلال - أحمد شكري - هادي خشبة - هادي سعيد - أحمد أيوب - أحمد زكريا.

توقف منافسات كرة القدم في ليبيا

وأعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم رسميا عن إيقاف منافسات مرحلة التتويج بالدوري الليبي للمحترفين، الخاصة بالمجموعة الغربية الثانية في ضوء الأوضاع الأمنية المتوترة في محيط العاصمة طرابلس.

وقالت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة في بيان مقتضب على حسابها الرسمي بمنصة "فيسبوك": "تعلن لجنة تنظيم المسابقات عن إيقاف مباريات جميع المسابقات الرياضية التي تشرف عليها اللجنة بالمنطقة الثانية (المنطقة الغربية) إلى حين إشعار آخر".

ويعود سبب توقف النشاط الكروي في منطقة الغرب (طرابلس) إلى الأحداث الأمنية والعسكرية المتوترة في المنطقة عقب الإعلان عن مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار، اللواء عبد الغني الككلي، مساء الإثنين الماضي.

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ليبيا هادي خشبة محمود كهربا أحمد ايوب حسام البدرى مصراتة

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