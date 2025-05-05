إطلاق مبادرة بداية جديدة لجودة التعليم من جامعة الدول العربية

أطلقت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، اليوم الإثنين، فعاليات مبادرة (بداية جديدة لبناء الإنسان) تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الرامية لبناء الإنسان المصري.

إطلاق مبادرة بداية جديدة لجودة التعليم، فيتو

وجاء إطلاق المبادرة برعاية من جامعة الدول العربية، وبحضور مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، التابعة لرئيس مجلس الوزراء برئاسة الدكتور علاء عشماوي والدكتور حسام عثمان نائبا عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور فراج العجمي الوزير المفوض ومدير التربية والتعليم والبحث العلمي، بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية وعدد من رؤساء الجامعات المصرية ومديري مركز الجودة بالجامعات المصرية.

الدكتور فراج العجمي الوزير المفوض ومدير التربية والتعليم والبحث العلمي بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، نقل تحيات الدكتور أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إيمانا منه بأهمية التعليم لما له من دور محوري في التكامل والتعاون بين الدول العربية.

ضمان جودة التعليم ليس خيارا بل ضرورة

وأضاف العجمي أن ضمان الجودة ليس خيارا بل ضرورة في ظل المنافسة العالمية لترسيخ مفاهيم جودة التعليم لضمان كفاءة الأداء ومخرجات التعليم بما يتماشى مع المعايير العالمية وإيمانا من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأهمية النهوض بالتعليم وخاصة التعليم العالي، من خلال تبني عدة مشروعات ومبادرات ومن أهمها إطلاق التصنيف العربي للجامعات العربية بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية، كذلك يتم طرح العديد من المنح في عدة تخصصات للطلاب العرب بالدول العربية بالتعاون مع كبرى الجامعات العالمية والجامعات العربية، وإيمانا من الجامعة بأهمية التعليم نسعد باستضافة هذه المبادرة كبداية جديدة لجودة التعليم وتبنيها لكون جودة التعليم من الركائز لتقدم الدول العربية وتحقيق التنمية المستدامة.

إطلاق مبادرة بداية جديدة لجودة التعليم، فيتو

وقال الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير للابتكار والذكاء الصناعي والبحث العلمي، والذي حضر فاعليات المبادرة نائبا عن وزير التعليم العالي: إنه يجب الاستفادة من المبادرة في تحقيق أهداف الدولة في تحقيق الابتكار، حيث أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في مارس 2023، الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وأطلقت السياسة الوطنية للتنمية المستدامة وهي سياسة تعزيز الأدوار والقدرات الابتكارية لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز الدور التنموي والمشاركة في الاستراتيجيات التنموية وتنويع مصادر تمويل الابتكار وتوفير بيئة العمل وغرس ثقافة الابتكار والحوكمة، ويتم تنفيذ الاستراتيجية من خلال عدة عناصر، هي تمكين وإتاحة الموارد لنقل التكنولوجيا بين مؤسسات الدولة وتحسين وحوكمة بيئة العمل، وتوفير عدة حزم للعمل، وهي بناء قدرات البحث والتطوير، وبناء قدرات الابتكار وسد الفجوة بين البحث والتطوير والابتكار ونتج عن هذه السياسة خروج 27 برنامجًا ومبادرة.

التعليم هو الركيزة الأساسية لبناء الإنسان

وقال هشام عبد الناصر المدير التنفيذي للمبادرة: إن التعليم هو الركيزة الأساسية لبناء الإنسان وإن مصر ليست دولة، بل مهد الحضارة ومصر حين بدأت بدأ التاريخ، واليوم نستدل بهذا الإرث العظيم في إطلاق مبادرة بداية معتمدة علي ان الجودة هي مفتاح بناء الإنسان، بما يتواكب مع آليات العصر في ظل قيادة تؤمن بأهمية التعليم وجودته، موجها الشكر لجامعة الدول العربية التي ترعى هذا الحدث بما يعطي بعدا إقليميا للمبادرة وأن هذه المبادرة هي إيمان بأهمية بداية جديدة تعتمد على الابتكار والفكر والتنمية.

إطلاق مبادرة بداية جديدة لجودة التعليم، فيتو

وأوضح أنه على يقين بأن هذه المبادرة هي نقطة إشعاع تنطلق لتدريب ونشر الجودة بين 100 ألف طالب من الطلاب المصريين والوافدين بـ50 جامعة بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية كمرحلة أولى لتشمل كل الجامعات، وكذلك نشر الجودة بين 24 ألف موظف من قيادات والموظفين بالنظام الإداري، بمشاركة 15 وزارة من خلال ورش عمل تخصصية تناسب طبيعة كل وزارة ودورها (وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني / وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / الأزهر الشريف / الهيئة العامة لتعليم الكبار / وزارة المالية / وزارة الصحة والسكان / وزارة الشباب والرياضة / وزارة الأوقاف /وزارة التنمية المحلية / وزارة العمل/ وزارة التجارة / وزارة الصناعة / وزارة التخطيط والتعاون الدولي / الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة / المجلس الصحي المصري/ تنسيقية شباب الأحزاب)، وفي المرحلة الأخيرة من المبادرة تستهدف تدريب وتثقيف 50 ألفا من قيادات التعليم قبل الجامعي بمحافظات الجمهورية.

تطوير معايير اعتماد مؤسسات التعليم قبل الجامعي

وقال الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد: إن المبادرة بدأت بنواة بإقامة ورش عمل بالمؤتمر السابق للهيئة وبوجود ورش عمل للطلاب، وتحدثنا عن دور الطالب بضمان جودة التعليم وثورة ريادة الأعمال.

إطلاق مبادرة بداية جديدة لجودة التعليم، فيتو

ولفت إلى أن المستهدف من خلال المبادرة توسيع هذه النواة لتشمل قطاعات عدة بالدولة، والهدف من المبادرة هو التوعية ونشر ثقافة الجودة وسوف تمتد هذه المبادرة إلى الدول العربية المختلفة.

وأضاف عشماوي أن الهيئة طورت معايير جودة التعليم واعتماد التعليم قبل الجامعي، وقامت الهيئة بتطوير المعايير والفكر بحيث تقلص الاهتمام بتستيف الأوراق والاهتمام والتركز على قياس مخرجات التعليم التي تسهم في بناء الإنسان وتركيز المعايير علي ما يثبت أن الطالب حصل على المعارف والمهارات المطلوبة، وفيما يخص المعايير في التعليم الأزهري، بداية من المعاهد الأزهرية حتى الجامعي والعلوم الشرعية تم تطويرها لتهتم بمخرجات التعلم، وفيما يخص التعليم العالي تم تطوير معايير الاعتماد المؤسسي ومعايير الاعتماد البرامجي، بما يتوافق مع تطور المعايير العالمية، وتستهدف الهيئة إلغاء فكر أن الاعتماد هو تستيف أوراق، وإنما تطبيقات وممارسات حقيقية على أرض الواقع، لافتا إلى أن بعض أعضاء هيئة التدريس يرى أن الجودة عبء إنما هي مساعد لذلك تستهدف المبادرة نشر ثقافة الجودة، والتكامل بين منظومة الجودة وبين لجان القطاع واعتماد اللوائح لكون كل هذه الدوائر واحدة.

وأعلن أن الهيئة تدرس الآن أنه في حالة اعتماد أحد المؤسسات من الجهات الدولية المعتمدة والمعترف بها في الهيئة، سوف يتم الاعتماد على المؤشرات التي تم اعتماد المؤسسة بها والأخذ بها في الاعتبار في اعتماد المؤسسة من قبل الهيئة.

إعلان معايير اعتماد المؤسسات التدريبية قريبا

وقال عشماوي إن الهيئة تستعد لإعلان معايير اعتماد المؤسسات التدريبية قريبا والعمل بها في استقبال طلبات اعتماد المؤسسات التدريبية، وأخيرا تستهدف الهيئة الانتقال بهذه المبادرة إلى المستوى الإقليمي من خلال الشبكة العربية للتعليم العالي بعدة دول عربية.

والجدير بالذكر أن مبادرة “بداية جديدة لجودة التعليم” تستهدف تحقيق رؤية مصر 2030، وبرنامج التنمية المستدامة في التعليم، توفير فرص التعاون والعمل بشكل تكاملي بين جهات الدولة ومؤسساتها تحسين جودة التعليم ومشاركة طلاب الجامعات في جميع المحافظات وتوضيح دورهم المأمول في بناء الدولة المصرية، ورفع مستوى الوعي لدى الطلاب بأهمية تحقيق معايير جودة التعليم في بناء الإنسان المصري وخلق أجيال واعية بأهمية التعليم الجيد ودوره في مواجهة تحديات المستقبل.

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