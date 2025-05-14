برنامج تدريب جامعة الدول العربية، آخر موعد للتقديم والشروط والمستندات المطلوبة

أعلنت جامعة الدول العربية عن برنامج التدريب الصيفي، الذي تنظمه الجامعة كل عام لطلاب الجامعات العربية، من مختلف الجنسيات.

ويستهدف برنامج تدريب جامعة الدول العربية إشراك طلاب الجامعات العربية من مختلف الجنسيات، في العمل العربي المشترك، من خلال تدريبهم في مختلف إدرات الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمختلف التخصصات.

ماهو برنامج التدريب الصيفي بجامعة الدول العربية؟

ينقسم برنامج التدريب الصيفي بجامعة الدول العربية إلى ثلاثة أسابيع تقسم فيها الفعاليات والأنشطة كالتالي:

الأسبوع الأول: يتم خلاله عقد جلسات ومحاضرات تعريفية بجامعة الدول العربية، وعرض لقطاعاتها وإداراتها، ومختلف تخصصاتها.

الأسبوع الثاني: يتم توزيع الشباب خلاله على قطاعات وإدارات الأمانة العامة، حسب التخصصات المختلفة، حيث يقوم الطلاب بممارسة مهام عمل داخل تلك القطاعات.

الأسبوع الثالث: يقام خلاله معسكر للتدريب الصيفي بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بالأسكندرية، ويقام عدد من الفاعليات التي تهدف إلى تبادل الثقافات العربية بين المشاركين.

شروط التسجيل لتدريب جامعة الدول العربية 2025 والمستندات المطلوبة

حددت جامعة الدول العربية مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لبرنامج التدريب الصيفي بها وجاءت كالتالي:

أن يكون الطالب في العام الدراسي الثاني أو الثالث بالجامعة.

ألا يكون المتقدم قد شارك في البرنامج من قبل.

تقديم نسخة محدثة من السيرة الذاتية للمتقدم.

تقديم إثبات قيد جامعي موضح به العام الدراسي الحالي.

تقديم صورة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر.

تقديم رسالة دوافع لاتتجاوز صفحة واحدة يوضح فيها الطالب دوافعه للالتحاق بالبرنامج.

تقديم الاستمارة الخاصة ببرنامج التدريب الصيفي 2025.

تقديم عدد 2 صورة شخصية.

يجيب تقديم كل الأوراق والمستندات المطلوبة كاملة.

ونوهت جامعة الدول العربية، عبر الصفحة الرسمية للبرنامج على “الفيس بوك”، أنه لا يوجد أي وسطاء للبرنامج والتقديم يكون شخصيا من قبل الطالب، وأن البرنامج متاح لكل الجنسيات العربية ومجاني بالكامل.

آخر موعد للتسجيل ببرنامج تدريب جامعة الدول العربية

أوضحت جامعة الدول العربية في إعلان فتح باب التقدم لـبرنامج التدريب الصيفي بجامعة الدول العربية 2025، أن التقديم للبرنامج بدأ يوم الأحد الموافق 27 إبريل 2025، وينتهي في 17 مايو الجاري.

طريقة التقديم في تدريب جامعة الدول العربية

يتم جمع كل المستندات والاوراق المطلوبة وفي في حال نقص أي من المستندات يعتبر التقديم غير مكتمل يتم تحميل استمارة التقديم الخاصة بالبرنامج من هنـــــــا. في حال عدم دخول الرابط برجاء الدخول الى موقع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من هنـــــــا، والدخول إلى إدارة التدريب وتطوير أساليب العمل وتحميل الاستمارة. بعد ملء الاستمارة يتم جمع كل المستندات الموضحة وارسالها كاملة على البريد الالكتروني الخاص بالبرنامج والموضح (summer.training@las.int) يستمر التقديم إلى يوم 17/5/2025، ويبدأ التواصل مع المتقدمين المطابقين للشروط بعدها لتحديد موعد لعمل المقابلة الشخصية. يتم ملء الاستمارة بشكل كامل والتأكد من أن المعلومات المذكورة صحيحة، ويتم اختيار الفترة المناسبة للتدريب حيث أن الفترة الأولى تكون من تاريخ 06/7/2025 إلى 06/8/2025، اما الفترة الثانية من تاريخ 10/8/2025 إلى 10/9/2025.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.