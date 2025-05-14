الأربعاء 14 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

برنامج تدريب جامعة الدول العربية، آخر موعد للتقديم والشروط والمستندات المطلوبة

جامعة الدول العربية،
جامعة الدول العربية، فيتو

أعلنت جامعة الدول العربية عن برنامج التدريب الصيفي، الذي تنظمه الجامعة كل عام لطلاب الجامعات العربية، من مختلف الجنسيات.

ويستهدف برنامج تدريب جامعة الدول العربية إشراك طلاب الجامعات العربية من مختلف الجنسيات، في العمل العربي المشترك، من خلال تدريبهم في مختلف إدرات الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمختلف التخصصات.

ماهو برنامج التدريب الصيفي بجامعة الدول العربية؟

ينقسم برنامج التدريب الصيفي بجامعة الدول العربية إلى ثلاثة أسابيع تقسم فيها الفعاليات والأنشطة كالتالي:
الأسبوع الأول: يتم خلاله عقد جلسات ومحاضرات تعريفية بجامعة الدول العربية، وعرض لقطاعاتها وإداراتها، ومختلف تخصصاتها.

الأسبوع الثاني: يتم توزيع الشباب خلاله على قطاعات وإدارات الأمانة العامة، حسب التخصصات المختلفة، حيث يقوم الطلاب بممارسة مهام عمل داخل تلك القطاعات.

الأسبوع الثالث: يقام خلاله معسكر للتدريب الصيفي بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بالأسكندرية، ويقام عدد من الفاعليات التي تهدف إلى تبادل الثقافات العربية بين المشاركين.

شروط التسجيل لتدريب جامعة الدول العربية 2025 والمستندات المطلوبة

حددت جامعة الدول العربية مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لبرنامج التدريب الصيفي بها وجاءت كالتالي: 

  • أن يكون الطالب في العام الدراسي الثاني أو الثالث بالجامعة.
  • ألا يكون المتقدم قد شارك في البرنامج من قبل.
  • تقديم نسخة محدثة من السيرة الذاتية للمتقدم.
  • تقديم إثبات قيد جامعي موضح به العام الدراسي الحالي.
  • تقديم صورة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر.
  • تقديم رسالة دوافع لاتتجاوز صفحة واحدة يوضح فيها الطالب دوافعه للالتحاق بالبرنامج.
  • تقديم الاستمارة الخاصة ببرنامج التدريب الصيفي 2025.
  • تقديم عدد 2 صورة شخصية.
  • يجيب تقديم كل الأوراق والمستندات المطلوبة كاملة.

ونوهت جامعة الدول العربية، عبر الصفحة الرسمية للبرنامج على “الفيس بوك”، أنه لا يوجد أي وسطاء للبرنامج والتقديم يكون شخصيا من قبل الطالب، وأن البرنامج متاح لكل الجنسيات العربية ومجاني بالكامل.

آخر موعد للتسجيل ببرنامج تدريب جامعة الدول العربية

أوضحت جامعة الدول العربية في إعلان فتح باب التقدم لـبرنامج التدريب الصيفي بجامعة الدول العربية 2025، أن التقديم للبرنامج بدأ يوم الأحد الموافق 27 إبريل 2025، وينتهي في 17 مايو الجاري.

طريقة التقديم في تدريب جامعة الدول العربية

  1. يتم جمع كل المستندات والاوراق المطلوبة وفي في حال نقص أي من المستندات يعتبر التقديم غير مكتمل
  2. يتم تحميل استمارة التقديم الخاصة بالبرنامج من هنـــــــا.
  3. في حال عدم دخول الرابط برجاء الدخول الى موقع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من هنـــــــا، والدخول إلى إدارة التدريب وتطوير أساليب العمل وتحميل الاستمارة.
  4. بعد ملء الاستمارة يتم جمع كل المستندات الموضحة وارسالها كاملة على البريد الالكتروني الخاص بالبرنامج والموضح (summer.training@las.int)
  5. يستمر التقديم إلى يوم 17/5/2025، ويبدأ التواصل مع المتقدمين المطابقين للشروط بعدها لتحديد موعد لعمل المقابلة الشخصية.
  6. يتم ملء الاستمارة بشكل كامل والتأكد من أن المعلومات المذكورة صحيحة، ويتم اختيار الفترة المناسبة للتدريب حيث أن الفترة الأولى تكون من تاريخ 06/7/2025 إلى 06/8/2025، اما الفترة الثانية من تاريخ 10/8/2025 إلى 10/9/2025.
     

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جامعة الدول العربية برنامج تدريب جامعة الدول العربية طلاب الجامعات العربية برنامج التدريب الصيفي برنامج التدريب الصيفي بجامعة الدول العربية

مواد متعلقة

الأكاديمية العربية تطلق النسخة الثانية من المؤتمر الدولي للذكاء الآلي

إطلاق مبادرة بداية جديدة لجودة التعليم من جامعة الدول العربية

اليوم، اجتماع لمجلس جامعة الدول العربية بعد استئناف إسرائيل عدوانها على غزة

الأكثر قراءة

أول قرار في واقعة انتحال صفة اللاعب رمضان صبحي وتأديته الامتحان بدلا منه

ترامب يطالب الشرع بترحيل الفلسطينيين والتطبيع مع إسرائيل

الحكومة تكشف حقيقة تحصيل رسوم عبور السفن بقناة السويس بالجنيه المصري

الأوضاع غير آمنة، استغاثة عاجلة من الرياضيين المصريين في ليبيا

أخبار مصر: زلزال يضرب مصر وتابع يهز مرسى مطروح وسكان يهربون للشوارع، اعتراف شاب أدى الامتحان بدل رمضان صبحي، ليبيا تشتعل

فرص عمل مغرية بالسعودية براتب 175 ألف جنيه، اعرف التخصصات والشروط

انهيار سقف وتصدع عقار وهروب من البلكونة، رصد لحظات رعب المصريين أثناء الزلزال (فيديو)

موعد إعلان المدير الفني الجديد للأهلي

خدمات

المزيد

بعد قفزة الثلاثاء، تعرف على أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 14-5-2025

آخر تطورات سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 14-5-2025 في بداية التعاملات

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

شروط إعادة تعيين العاملين بالمدارس (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بعد الهزة الأرضية بمصر، ما حقيقة وقوع زلزال في زمن النبي؟

دعاء الزلازل والهزات الأرضية للتوبة والإنابة إلى الله

موسم الحج 2025، الإفتاء توضح حكم قطع الطواف للصلاة المكتوبة

المزيد
الجريدة الرسمية